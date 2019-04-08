تخلصي نهائيًا من الغبار والأتربة بـ 8 خطوات

استخدمي التنظيف بالفوطة المبللة مرة كل يومين لتجنب تراكم الأتربة



الغبار هو العدو الأول للمنزل، فمهما كان قدر اهتمامك بنظافة المنزل يظل الغبار أمرًا مزعجًا ويغزو المنزل بسرعة كبيرة، فهناك أماكن كثيرة لتجمع الغبار والجراثيم في المنزل، في هذا المقال، تجدين مجموعة من القواعد التي تساعدك على تقليل وجود الغبار والأتربة اليومية في منزلك.

• استخدمي أدوات التنظيف الصحيحة:

العنصر الأهم في تنظيف المنزل والتخلص من الأتربة هو استخدام الأدوات الصحيحة في التنظيف، فيجب أن تكون فوط التنظيف من الأقمشة التي تجذب الغبار ولا تطرده، ويمكنكِ استخدام الفوط المبللة بالماء فهي أكثر جذبًا للأتربة، كذلك لا يمكنكِ استخدام فرشاة التنظيف في البداية لنفض الأتربة من مكانها، لأنها ستنتشر في باقي الغرفة، الغبار عبارة عن ذرات صغيرة للغاية لا تستطيعين رؤيتها بالعين المجردة، لذا من الأفضل استخدام أدوات التنظيف الجاذبة للغبار وليست الطاردة له.

9 نصائح للوقاية من مخاطر موجات الغبار والأتربة

• استخدمي المكنسة بطريقة صحيحة:

كل أنواع المكانس الكهربائية مصحوبة بمجموعة من الفرش المختلفة، احرصي على استخدام الفرشاة الصحيحة لكل مكان، الستائر تختلف عن السجاد، والأرضيات الخشبية تختلف عن أقمشة الكنب، عند استخدام الفرشاة الخاطئة لن تستطيع المكنسة سحب الغبار من المكان المتسخ بشكل جيد.

• نفضي السجاد والوسادات:

على الرغم من كونها عادة قديمة قد تستغربون من أهميتها، الغبار الموجودة في السجاد والمراتب والوسادات لا يمكن التخلص منه باستخدام المكنسة فقط، الألياف الموجودة في هذه الأقمشة تمتص الغبار وتحتفظ به داخلها، لذا يجب تنفيض السجاد والوسادات باستخدام مضرب خشبي أو أي أداة أخرى مرة على الأقل كل أسبوعين في شرفة المنزل أو الحديقة، وتركها في الشمس نصف ساعة، عندها يمكنكِ أخذها للداخل مرة أخرى وسحب ما تبقى من الغبار العالق فيها بالمكنسة.

• غيري الملاءات مرة أسبوعيًّا:

كما ذكرنا في النقطة السابقة فإن الأقمشة هي الأكثر امتصاصًا للغبار في المنزل، لذا يجب تغيير ملاءات الأسرّة والوسادات مرة أسبوعيًّا على الأقل، وبذلك تحافظين على صحة أسرتك من أمراض الجهاز التنفسي والحساسية.

• نظفي النوافذ والشرفات باستمرار:

المكان الأول لدخول الغبار هو النوافذ والشرفات، لا تتركي الغبار يتراكم على النافذة أو داخل الشرفة لأن الهواء حتمًا سيقذف به إلى داخل المنزل، استخدمي التنظيف بالفوطة المبللة مرة كل يومين لتجنب دخول الأتربة من النوافذ والشرفات.

8 وسائل للمحافظة على منزلٍ خالٍ من الغبار

• شغلي جهاز تنقية الهواء:

يوجد في المكيفات خاصية تنقية الهواء، احرصي على تشغيلها خلال التنظيف لتقوم بتنقية الهواء من الأتربة المتناثرة في الجو.

• نظمي الملابس:

لا تتركي الملابس خارج الدولاب، يجب وضع الملابس بعد خلعها مباشرةً داخل الدولاب حتى لا تتراكم عليها الأتربة فـترتيب الدولاب أمر مهم للغاية، احرصي كذلك على غلق الدولاب بإحكام حتى تتجنبي دخول الأتربة داخل الدولاب، وبالطبع استخدمي فوطة التنظيف للتخلص من الأتربة داخل الدولاب وخارجه.

• تخلصي من الكراكيب:

الكراكيب والأدوات غير المستخدمة والكراتين من العوامل الأساسية لتراكم الأتربة في المنزل، تخلصي فورًا من الكراكيب الموجودة في منزلك وستجدين نتيجة رائعة.

لمزيد من صحتكِ وجمالكِ:

7 نصائح للقضاء على قمل الغبار في منزلك

تعرف على خيارات بديلة لمنع تراكم الغبار على السيارات عند السفر!