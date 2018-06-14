نصائح لتطبيق المكياج المثالي حسب شكل عينك

العيون هي الجزء الأبرز في ملامح الوجه والأكثر أهمية ولفتاً للانتباه

العيون الصغيرة والكبيرة، المبطنة و الذابلة. وغيرها من أشكال العيون التي يتميز كل منها بجماله الخاص.

فالعيون هي الجزء الأبرز في ملامح الوجه والأكثر أهمية ولفتاً للانتباه. كما ويزيدها المكياج الجيد جمالاً وجاذبية. إلا أنه أيضاً قد يفسد جمالها إذا لم يطبق باتقان وفن. حيث لكل عين المكياج المناسب لها حسب شكلها والذي من شأنه أن يمنحها المزيد من الروعة ويبرز جمالها أكثر وأكثر.

وسنعرفكم هنا على طريقة المكياج المثالي لكل عين حسب شكلها:

العيون الصغيرة:

تحتاج العيون الصغيرة لتطبيق آلوان الظلال الفاتحة على الجفون إلى جانب وضع بعض الظلال اللامعة على الزاوية الخارجية من العين لمنحها المزيد من الحجم والإضاءة. كما يناسبها أيضاً الآيلاينر الرفيع جداً فوق الجفون، ويفضل أن يكون الكحل داخل العين بلون فاتح كالأبيض، ولاتغفلي سيدتي أهمية الرموش الكثيفة التي ستمنح عينيك المزيد من الاتساع.



العيون الكبيرة:

أما العيون الكبيرة فالألوان الغامقة فوق الجفن العلوي هي الأنسب لها، إلى جانب خط الآيلاينر العريض على كامل الجفن. مع الكحل الأسود داخل العين. حيث تناسب العيون الكبيرة معظم أشكال المكياج عادةً.



العيون المبطنة:

من أهم أساسيات مكياج العيون المبطنة هو الرموش الكثيفة فهي تمنحها المزيد من الاتساع وتضيع شكلها المبطن. ويحتاج هذا الشكل من العيون الألوان الخالية من اللمعة على الجفون والاكتفاء بالظلال اللامعة فقط عند عظمة الحاجب.

وبالنسبة للآيلاينر المناسب فيفضل أن يكون خطاً رفيعاً جداً فوق الجفن العلوي.



العيون الذابلة أو الناعسة:

من الضروري جداً أن يكون الآيلاينر لهذه العيون مرتفعاً باتجاه الأعلي كشكل عيون القطة ليمنحها شكلاً مسحوباً.

مع مراعاة أن تكون الرموش طويلة من الوسط وقصيرة من الجانبين، وألا تكون طويلة عند زاوية العين الخارجية كي لا تمنحها مظهراً أكثر ذبولاً.

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