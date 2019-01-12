لتجنب ظهور الحبوب الصغيرة بالبشرة.. اتبعي هذه الخطوات
يجب أن تعتمدي في غسل بشرتك على الماء البارد أو الفاتر (shutterstock.com)
في الكثير من الأحيان تظهر الحبوب الصغيرة بالبشرة، لا تصل إلى حجم البثور، وذلك بسبب بعض العادات السيئة التي يمارسها البعض، لذا نقدم لكِ اليوم نصائح أساسية للتخلص من هذه الحبوب.
النصيحة الأولى:
يجب أن تحرصي على أن تناول 8 أكواب من الماء، لأن هذا يعمل على ترطيب البشرة، وتخلصها من الشوائب الموجودة فيها، والحبوب الصغيرة.
النصيحة الثانية:
حاولي أن يكون نظامك الغذائي الخاص، خاليا من السكر والدهون قدر الإمكان، مع التركيز على الفواكه والحضروات، وكذلك تجنبي المنبهات التي تحفز ظهور الحبوب.
النصيحة الثالثة:
اغسلي بشرتك ما لا يقل عن 3 مرات في اليوم، وبنوع الغسول المناسب لبشرتك، وهذا لأنه يخلص البشرة من الأدران والدهون التي تسبب وجود الحبوب.
النصيحة الرابعة:
يجب أن تعتمدي في غسل بشرتك على الماء البارد أو الفاتر، لأنه أحد أسباب جفاف البشرة وتكوّن الحبوب.
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