لتجنب ظهور الحبوب الصغيرة بالبشرة.. اتبعي هذه الخطوات

النصيحة الأولى:

يجب أن تحرصي على أن تناول 8 أكواب من الماء، لأن هذا يعمل على ترطيب البشرة، وتخلصها من الشوائب الموجودة فيها، والحبوب الصغيرة.

النصيحة الثانية:

6 نصائح للحفاظ على جمال بشرتك

حاولي أن يكون نظامك الغذائي الخاص، خاليا من السكر والدهون قدر الإمكان، مع التركيز على الفواكه والحضروات، وكذلك تجنبي المنبهات التي تحفز ظهور الحبوب.