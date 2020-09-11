خطوات روتينية تساعدك على المحافظة على جمالك

الاهتمام بالمظهر الخارجي هدف رئيس يسعى معظم الناس لتحقيقه، فهو أسرع طريقة لجذب الانتباه ولفت الأنظار، فالكل يمتلك بصمة جمال خاصة به، تمنحه الثقة بالنفس وتعزز نظرته الجميلة لذاته، ولكن الجمال الحقيقي ينبع من الداخل، ومن طريقة التعامل مع الناس، لذلك فإن الاهتمام بجمال النفس داخلياً وجمال المظهر خارجياً سيمنح الشخص درجة عالية في المجتمع، وسيساعده على تحقيق أهدافه وطموحاته، عندما يتعلق الأمر بالوجه والبشرة، فتقول منى اليماني، خبيرة التجميل، إن من تستطيع تطبيق هذه النصائح ستتمتع ببشرة جذابة مشرقة، وذلك بأن تضع المرأة روتيناً يومياً لها، تداوم عليه باستمرار لتحصل على بشرة نضرة وصحية من دون جهد وعناء، وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

إزالة المكياج وتطهير البشرة كل مساء

– يجب على المرأة أن تتعود دائمًا كل مساء أن تقوم بتنظيف البشرة جيدًا، حيث إن البشرة تتعرض للكثير من البكتيريا.

بعد التعرض لأشعة الشمس والغبار والمكياج واللمس غير المقصود.

– ومن هنا يأتي أهمية تنظيف البشرة مساءً، حتى لا تتعرض لانتشار البكتيريا، التي تتسبب في ظهور مشكلة حب الشباب والكثير من عيوب البشرة الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إصلاحات الجلد والبشرة نفسها تتم أثناء الليل، لذلك فإن إزالة المكياج يسمح للوجه بأن يكون نظيفاً خلال عملية الإصلاح الليلية.

وبالتالي يتم الحصول على أكبر قدر من الإصلاح الطبيعي للبشرة.

غسل البشرة في الليل

– من أهم خطوات العناية بالبشرة، الاهتمام باستخدام غسول طبي مناسب لنوع البشرة.

– وذلك للحصول على بشرة نضرة، مشعة بالجمال والحيوية.

ترطيب البشرة في المساء

– يجب استخدام كريم مرطب مناسب لنوع البشرة كل مساء.

– وذلك للحصول على ترطيب عالي للبشرة، خلال عملية الإصلاح والبناء التي تتم ليلًا للبشرة.

تغيير الوسائد باستمرار

– لابد من تغيير الوسائد باستمرار وعدم تركها لمدة طويلة دون تبديل، خاصةً لمن يعانون من مشكلة حب الشباب. وذلك لعدم انتشار البكتيريا وتجمع الزيوت على الجلد، أثناء فترة النوم.

استخدام مناديل الأطفال بدلاً من المناديل العادية

– يجب على المرأة أن تستبدل المناشف العادية، التي تكون قاسية جدًا على الجلد والبشرة، بمناشف الأطفال المصنوعة من الألياف الناعمة.

وهذه الخطوة من أهم خطوات الروتين اليومي للبشرة.

أخذ قسط كاف من النوم

– لابد من أخذ القسط الكافي من النوم كل يوم، وذلك لما له من فوائد للجلد والبشرة. حيث إن عدم الحصول على النوم الكافي يضر بالدورة الدموية، ويسبب ركود الدم في الأوعية تحت العينين. مما يسبب الانتفاخ أسفل العين وظهور الهالات السوداء، كما أن قلة النوم تسبب أيضًا الشحوب بلون الجلد والبشرة، مما يجعلها تبدو مرهقة وشاحبة.

لذلك يجب الحرص الدائم على نيل القسط الكافي من النوم، للحصول على بشرة نضرة خالية من العيوب.

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