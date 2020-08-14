خطوات لامتلاك قلب زوجك بسرعة

تسعى الزوجة إلى ملء قلب زوجها بحبه لها، وهذا يأتي عبر الاهتمام به وجعله أولوية في حياتها. فإن كنتِ على وشك الزواج، أو كنتِ زوجة ترغبين في امتلاك قلب زوجك، فالنصائح الخمس التالية قد تساعدك لتملئي قلب زوجك بحبه لكِ.



1- امدحي زوجك وأثني عليه

لا تتعاملي مع ما يفعله زوجك من أجلك ومن أجل أسرتك على أنه أمر مسلّم به، فهذا يشعره بالإحباط، لذا ركزي على مجهوداته، وقدّمي له كلمات الشكر والثناء، واحرصي على مدحه كلما سنحت الفرصة.

من المهم أيضاً أن تمدحي زوجك أمام أطفالكما وفي محيط العائلة وبين الأصدقاء، فهذا يشعره بالتقدير والاحترام، ويزيد مكانتك في قلبه.



2- أظهري الحماسة عند رؤيته

لا تستقبلي زوجك بفتور ولا مبالاة، فهذا يشعره بعدم الأهمية، وأنكِ لا تشتاقين له، لذا احرصي على إظهار الحماسة عند رؤيته، ابتسمي له وأخبريه أنكِ تشتاقين له وسعيدة لرؤيته.



3- احترمي رجولته

احرصي على إظهار احترامك وتقديرك لكونه رجل البيت وشريك حياتك، وذلك عبر مراعاة صورته أمام أطفالكما أو أمام العائلة والأصدقاء، واستشارته في ما يخص شؤون الأسرة وأخذ نصيحته قبل أن تقبلي على أي خطوة مهمة، فالتجاهل يشعر الرجل بالإهانة.



4- كوني مرحة

الضحك يذيب التوتر وينثر البهجة في المنزل، ويجعل علاقتك بزوجك أكثر سعادة وسلاسة، لهذا كوني ضاحكة ومرحة، لا تخجلي من سرد المواقف الطريفة التي تحدث لكِ، واملئي منزلك بالبهجة والمرح والنشاط دائماً.



5- فاجئيه

الرجال أيضاً يحبون المفاجآت اللطيفة، مثل رسالة نصية مفعمة بكلمات الحب، أو هدية مفاجئة بشيء كان يريد اقتناءه، ربما حفل مفاجئ من أجل الاحتفال بنجاحه في أمر ما، المفاجآت تشعر زوجك أنكِ تفكرين فيه وتبذلين مجهوداً لإسعاده.