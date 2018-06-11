4 خطوات لتفعيل سحر الامتنان فى حياتك

يجب ادراك النعم وملاحظتها والاحساس بها

الامتنان هو حمد الله والشكر له على النعم الكثيرة التى حبانا اياها وأنعم علينا بها وهو سر من أسرار تجلي الأهداف وسبب من أسباب الوفرة والبركة فى الحياة فالقلب الممتن هو مغناطيس للمعجزات، الامتنان هو النظارة التى تجعلك ترى وتلاحظ وتدرك النعم الموجودة حولك.

أهم خطوات لتفعيل سحر الامتنان فى حياتك:

1- ادراك النعم وملاحظتها والاحساس بها

2- تقدير قيمة النعم فى حياتنا ومعرفة اهميتها

3- الحمد والشكر لله على وجود هذه النعم

4- استشعار بالسعادة والبهجة لوجود هذه النعم.

هذه هى اهم الخطوات لتفعيل خاصية وطاقة الامتنان فى حياتنا حتى تكون كسحر وتساعدنا فى تجلى الاهداف الصغيرة والكبيرة

والامتنان ليس المقصود به هنا هو حمد الله سواء بذكر الحمد لله اواى عبارة من عبارات الامتنان مثل أنا ممتن … أنا سعيد …أنا فرح فهذا كله ليس الا تكرار لفظى فقط بل ان تمتن وتشعر ان الامتنان يخرج من قلبك ليحيط بجسدك كامل حتى تمتلىء هالتك بذبذبات الامتنان وبذلك انت تضبط ذبذباتك مع ذبذبات ما تحب ان تمتلكه

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