خطوات لتكون رجلاً "جنتلمان"

ارتداؤك لأفخم الثياب لا يجعل منك "جنتلمان"، فهناك مواصفات معينة وطرق تعامل ينبغي عليك أن تتعلمها وتطبقها في حياتك اليومية، ومنها:

1. لا تعلق فتاة بك، ما لم تكن متأكداً:

توقف عن اللعب بمشاعر النساء، الأمر ممتع بالنسبة لك، لكنه مؤلم في النهاية بالنسبة، لها، كن رجلاً بما فيه الكفاية وواجهها بالحقيقة، قل لها مشاعرك بصدق وتوقف عن الكذب، فالكذب ليس من صفات الجنتلمان.

2. احترم خصوصيتها:

نعم الحب جميل، وأنت وهي شخص واحد وإلى آخره من هذا الكلام، لكن الخصوصية يجب أن تحترم من كلا الطرفين، لا تبحث في قائمة المتصلين لديها في الهاتف، لا تسألها عن كل صغيرة وكبيرة وماذا فعلت هي وأصدقائها، فقط امنحها بعض الخصوصية.

3. استمع لها عندما تتحدث:

عندما يتحدث معك زميلك ولا تصغي إليه يغضب، فما بالك بمرأة تحتاج لمن يستمع لها ويساعدها في حل مشاكلها، تجاهلها وعدم التركيز في كلامها هو أمر محزن بالنسبة لك، لأن الأمر سيؤدي بكل تأكيد إلى مشكلة أنت بغنى عنها.

4. امنحها الأمن والأمان:

اجعلها تشعر بالأمان، طمنها من خلال كلامك، كن معها في أوقاتها العصيبة، وكن الشخص الأول الذي تلجأ إليه في المشاكل، سيعني لها ذلك أكثر مما تتخيل.

5. شجعها في أحلامها:

لا تكن محبطاً لمن حولك وخاصة هي، إن كانت تملك حلماً أياً كان، كن أول من يقف بجانبها ويشجعها، قد تملك هذه المرأة الكثير والكثير من القدرات، لا تكن أنت الشخص الذي يحطمها.

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