8 خطوات و3 خلطات مجربة لحماية البشرة في الصيف

فصل الصّيف يؤثّر كثيراً على البشرة، ويجب على كل سيدة العناية بها، وتغيير روتين العناية بالبشرة للظّهور بأفضل مظهر خلال أشهر الصّيف الحارّة، ومراعاة ما تحتاجه البشرة، فقد لا تجفّ البشرة بسهولة كما في فصل الشّتاء، لكنها ما تزال تحتاج إلى العناية، للتّعامل مع أشعة الشّمس وآثار المنتجات الواقية من الشّمس، ومن المهم في هذا الفصل عدم تخطي تنظيف وترطيبها؛ لتجنّب ظهور البثور، وفي هذا المقال نقدم لكم 8 خطوات لحماية البشرة في الصيف وأهم الخلطات التي تحمي من أشعة الشمس:

1- يجب الالتزام في وضع كريم واقٍ من الشمس على البشرة، مع التأكد من مناسبته لنوع البشره.

2- تقليل المكياج التي يتم وضعه على البشرة.

3- الابتعاد عن الأغذية المليئة بالأملاح.

4- الحرص على تناول الفواكه، لاحتوائها على الماء، حيث تعمل على ترطيب الجسم .

5- وضع الكريمات التي يتم استخدامها في الثلاجة، حتى تقلل من حم البشرة.

6- تناول الماء سواء أكان وحده، أو مع بعض المواد الأخرى كالعصير.

7- عمل علبة رش من الماء، وماء الورد، ليتم رشها على الوجه في حال الإحساس بالحر.

8- عمل خلطات طبيعية كماسك للوجه، حتى يضيف عليه الراحة، ومن هذه الخلطات، والتي تحمي من أشعة الشمس:

* خلطة الليمون والزبادي: وذلك من أجل التخلص من أثر الأشعة على الوجه، فيُساعد بتجديد الخلايا التالفة.

* خلطة الخيار: يتم عمله من الخيار المهروس مع الماء، فهو يعمل على تخفيف تهيج الجلد، ويمنحه البرودة اللازمة.

* خلطة الطماطم: ويتم ذلك بوضع قطعة البندورة على الوجه، وفركه بها، فهي تساعد في حماية البشرة من أشعة الشمس.

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