خطوات للحد من استخدام أطفالك للشاشات

خلال وباء كورونا، اعتمد العديد من الآباء على التكنولوجيا لشغل الأطفال، ولكن بين الدراسة عبر الإنترنت ومواعيد اللعب الافتراضية، تضاعف الوقت الذي يقضيه الأطفال امام الشاشات خلال الاغلاق، ولذلك نسرد فيما يلي طرق للحد من استخدام اطفالك للشاشات:

تحديد أوقات استخدام الشاشة

حددي جدول زمني محدد لاستخدام الشاشات واحرصي على التزام اطفالك به.

إعطاء الأولوية لأنشطتهم ومهاراتهم غير الرقمية

وجه اطفالك نحو نشاطات ترتبط بهواياتهم ومهاراتهم غير الرقمية، وإذا لم ينجح ذلك يمكنك استغلال الوقت لتعليمهم المهارات الحياتية الأساسية.

عادات الشاشة الصحية

امنعي استخدام الشاشات في غرفة النوم، وخصصي مساحة مناسبة لحضورهم الدروس عبر الإنترنت حتى يتعلموا الموازنة بين حياتهم الرقمية والواقعية.

قضاء الوقت معهم

يمكن أن تكون الشاشات بديلاً سهلاً للأطفال عندما يكون الجميع مشغولين، ولذلك حاولي قضاء المزيد من الوقت مع اطفالك وتحدثي وتواصلي معهم.

القدوة

راقبي عاداتك الرقمية الشخصية، وحاولي أن تكوني قدوة حسنة في هذا الصدد بالنسبة لأطفالك.

نمط الحياة الصحي

لموازنة آثار الوقت الزائد امام الشاشات، شجعي اطفالك على النشاط الجسدي مقابل كل فترة إضافية يقضونها امام الشاشة.

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