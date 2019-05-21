خطوات هامة للحصول على أحمر شفاه ثابت وجذاب

يعتبر اللون الأحمر أحد الألوان الكلاسيكية لماكياج الشفاه والتي لا تزول أبداً، فكل فتاة تقريبا تحتفظ بدرجة أو أكثر من ظلال اللون الأحمر ولا تتخلى عنها أبداً خلال مناسباتها الخاصة. فهو كفيل بتحويل المكياج من مكياج تقليدي إلى مكياج استثنائي يبهر الجميع.

وللحصول على شفاه ملونة باللون الأحمر الجذاب ننصحك باتباع الخطوات التالية:

التقشير. باستخدام فرشاة أسنان ناعمة تفرك الشفاه برفق للتخلص من طبقات الجلد الميت. يمكنك استخدام السكر مع العسل الأبيض وزيت الزيتون لإزالة طبقات الجلد الميت وتنعيم الشفاه. لا تنسي استخدام بلسم الشفاه المرطب بعد ذلك.

البرايمر. للحصول على لون بارز ومشرق، ننصحك باستخدام البرايمر . الذي يساعد على تنعيم الشفاه والحصول على أساس مثالي لسهولة توزيع أحمر الشفاه. كما يساعد أيضاً على حماية شفتيكِ من التلف أو الاسمرار نتيجة لتطبيق أحمر الشفاه بشكل يومي.

المحدد. استخدمي محدد الشفاه بلون مماثل للون أحمر الشفاه. استخدمي قلم التحديد لرسم خط خارجي على حدود شفاهك لضمان عدم حدوث أي تلطخات. في حالة اختيار أحمر الشفاه الداكن أو الأحمر، فتحتاجين كذلك لاستخدام قلم تحديد الشفاه لملء شفتيكِ من الداخل، فيمنحكِ ذلك ثبات أعلى، كما يعمل على تكبير شفاهك لتبدو بمظهر جذاب.

التوزيع. باستخدام فرشاة ناعمة، قومي بتوزيع أحمر الشفاه بدءاً من منتصف الشفاه في اتجاه الخارج. ينصح باستخدام أحمر الشفاه المات أولاً للحصول على طبقة أساسية ثابتة على شفتيكِ، بعدها قومي بتوزيع لمسة من الغلوس الأحمر اللامع لتأثير ثلاثي الأبعاد.

التثبيت . باستخدام القليل من البودرة الشفافة، انثري طبقة رقيقة من البودرة فوق أحمر شفاهك. بعدها، استخدمي منديل ورقي للضغط على شفتيكِ لمدة 30 ثانية. ثم قومي بوضع طبقة أخرى من أحمر الشفاه أو الغلوس. يمكنكِ تكرار تلك الخطوة عدة مرات للحصول على نتائج أفضل.