خلاصة زيت اللافندر  وبذور العنب لمنع التجاعيد

هناك خيار آخر مضاد للشيخوخة ، وهو كريم محيط العيون المصنوع منزلياً من زهور اللافندر وفيتامين E الذي يمكن أن ينعش بشرتك ويساعد على تقليل الخطوط الدقيقة تحت عينيك.

المكونات لتحضير 100 مل من خلاصة اللافندر :

90 مل من زيت اللافندر المُغْسل (لتحضير مرهم اللافندر ، ستحتاجين إلى زيت مُغمر باللافندر. لتحضيره ، يمكنك استخدام جرة كاملة (500 مل) من اللافندر المجفف و 250 مل من زيت بذور العنب.

2 ملاعق من زيت جوز الهند

2 ملعقة من شمع العسل

بضع قطرات من زيت اللافندر الأساسي - للمساعدة في مكافحة الالتهابات البكتيرية والفطرية. يتم تعزيز النشاط المضاد للميكروبات للخزامى عندما يتم دمجه مع زيت شجرة الشاي للاستخدام الموضعي.

بضع قطرات من زيت شجرة الشاي - جيد للوقاية من العدوى بالجروح والتآكل. بالإضافة إلى ذلك ، فهو يشجع التئام الجروح وهو أيضًا مطهر فعال لليدين الامر الذي يساعد على قتل الجراثيم المسؤولة عن نزلات البرد والإنفلونزا وغيرها من الأمراض.

الطريقة:

لجعل المرهم مثاليًا ، تحتاجين إلى سكب زيت اللافندر المملوء وزيت جوز الهند وشمع النحل في المرجل المزدوج. اضبط الحرارة إلى متوسطة منخفضة ، واترك شمع العسل وزيت جوز الهند يذوبان في الزيت.

بمجرد ذوبانها تمامًا ، ما عليك سوى إزالة الخليط من الحرارة واتركيه لعدة دقائق ليبرده قليلاً. ليس الزيت المُسخّن هو الأفضل بالنسبة للزيوت الأساسية ، وعلى الرغم من أنك ستحتاج إلى أن يبقى سائلاً لهذا الجزء ، إلا أنك لا تريد أن يبرد ويبدأ في التصلب.

أضف الزيت العطري: يمكنك إضافة المزيد من قطرات زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي. سوف تنخفض قوة الرائحة قليلاً مع صلابة المرهم ، لذلك ضع ذلك في الاعتبار.