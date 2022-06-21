خلطات البوابة: ماء الشيا لبشرة متوهجة اصنعي ماء توهج للبشرة يوفر التغذية الصحيحة للجسم للحفاظ على نضارة بشرتك ، وتحسين البشرة ، وإضافة توهج صحي. مع فوائد الخيار وبذور الشيا التي ثبت أنها تشفي الجلد وتعكس الشيخوخة وتعزز تجديد الخلايا.

خلطات البوابة: ماء الشيا لبشرة متوهجة

فوائد بذور الشيا

يمكن لبذور الشيا أن تمنع شيخوخة الجلد المبكرة بسبب أضرار الجذور الخالية من الالتهابات. إنه مصدر ممتاز للألياف والبروتين وأوميغا 3 والفيتامينات والمعادن يمكن أن تساعد إضافة بذور الشيا إلى الماء في تعزيز صحة الجلد بشكل أفضل ، حيث أن بذور الشيا مليئة بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات التي يمكن أن تحمي حب الشباب وتقلل من ندبات حب الشباب و يحافظ على البشرة صحية ومتألقة. كما أنه يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي يمكن أن تحارب شيخوخة الجلد.

خلطات البوابة: ماء الشيا لبشرة متوهجة

فوائد الخيار

يحتوي الخيار على خصائص علاجية ومرطبة ، والتي يمكن أن تكون مفيدة جدًا لصحة الجلد والأشخاص الذين يعانون من حب الشباب. له تأثير مهدئ ومبرد ينعش البشرة ويساعد على تحقيق بشرة شابة ومتوهجة. يساعد في تهدئة البشرة المتهيجة والملتهبة.

خلطات البوابة: ماء الشيا لبشرة متوهجة

الوصفة

أنت بحاجة إلى:

1 حبة من الخيار

½ بوصة من الزنجبيل

1 ملعقة صغيرة بذور الشيا

1 كوب ماء بارد

1/4 ليمون أخضر

الطريقة:

تنقع ملعقة صغيرة من بذور الشيا في القليل من الماء وتترك جانباً لمدة 5-10 دقائق حتى تنتفخ البذور وتتحول إلى هلام . غسل ونظف الخيار عن طريق نقعه في بعض الماء المالح لبضع دقائق. اشطف الخيار جيدًا تحت الماء. نقطع الخيار ونتركه جانبًا . قشر وقطّع الزنجبيل. أضف الخيار والزنجبيل في الخلاط واخلطهما معًا مع كوب من الماء البارد على حرارة عالية لمدة دقيقة . في كوب ، ضع ربع ليمونة وصفي ماء الخيار عليها. أضف بذور الشيا المنقوعة إلى ماء الخيار. امزج كل شيء واستمتع بمشروب صحي .

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