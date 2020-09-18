خلطات طبيعية لعلاج الشعر الجاف

يفتقد الشّعر الجّاف إلى النّضارة والحيوية، وإلى الكثير من الزّيوت الطّبيعية التي تُرطبه، وتمنحه اللّمعان والملمس النّاعم، الأمر الذي يجعل الشعر يبدو باهتاً، ويؤدي إلى إتلاف الشعر وتقصفه وتكسّره أيضاً، بالتالي الجفاف والتقصف يساهمان في سقوطه وبطء نموه.

يمكن أن تُساهم مجموعة مختلفة من العوامل إلى جفاف الشعر، بما في ذلك غسله بإستمرار، وعدم إستخدام الشّامبو الملائم، التّعرض لعوامل الجّو المختلفة كالشّمس، وإهمال عمل حمامات كريم طبيعية تُغذّي الشّعر وتمدُّه باللّيونة، كما أنّ مُكوِّنات فرد الشّعر والصّبغات الكيميائية تؤثر سلبيًا فيه، وتزيد من جفافه وتقصُّفه.

يُمكنك علاج الشعر الجاف بسهولة وإعادة الرونق إليه، وذلك من خلال حمامات كريم للشعر المُكوَّنة من الوصفات الطبيعية الفعالة جدًا في علاج الشعر الجاف، يُمكنك إستخدامها لزيادة ترطيب الشعر، وتحضيرها بسهولة في المنزل، تعرفي على أفضلها في السطور الآتية:



حمام الكاكاو لعلاج الشعر الجاف

يُرطّب الكاكاو المُرّ الشعر الجاف، ويجعله حيويًا ولامعًا، ويجعل ملمسه ناعماً، كما يُساعد الزبادي في الحفاظ على صحة الشّعر ووقايته من التقصّف.

إخلطي ملعقتين من الكاكاو المُرّ، مع ملعقتين من اللّبن الزّبادي، وطبقّي الخليط على شعركِ ووزّعيه جيداً إبتداءً من الجّذور ونهايةً بالأطراف، واتركيه لنصف ساعة، ثمّ اغسليه بالماء الفاتر، حيث إن هذا الخليط سيزيد من كثافة الشّعر، وتغذيته، وتقويته.



حمام الأفوكادو فعّال في علاج الشعر المتضرّر

يعمل الأفوكادو على علاج الشعر المتضرر والجاف، وذلك لإحتوائه على الدهون الصحية، والفيتامينات، والبروتينات التي تساعد على ترطيب الشعر، وتحفّز نموّه.

قومي بهرس القليل من الأفوكادو، وأضيفي إلى الهريس القليل من زيت الزيتون، وقومي بدهن الشعر بالخليط لمدة نصف ساعة، ومن ثم نظفي شعرك تمامًا من البقايا وإغسليه بماء دافئ.