خلطة الزنجبيل وزيت السمسم لعلاج عرق النسا

أثبت الزنجبيل فاعلية كبيرة في التخلص من الآلام العضلية والعصبية. يتم إستخدام في علاج عرق النسا...

عرق النسا عبارة عن التهاب داخل العصب الوركي الطويل الذي يعد أكبر الأعصاب التي توجد بالجسم ويؤثر على منطقة أسفل الظهر ممتداً إلى الجزء الخلفي من الفخذ، ويشعر به الشخص المصاب عبر هذه الأعصاب وفروعها، وعلى الرغم من أن المشكلة تكمن في الفقرات السفلية من العمود الفقري على أن كافة الأعراض تظهر في الأرجل، ونجد كافة المصابين بهذا المرض كان لديهم تاريخ مرضي في منطقة الظهر.

يحدث هذا المرض فجأة، ويبدأ الشخص المصاب بالشعور بالتنميل والوجز والوهن في الرجل المصابة، وتزداد الأعراض صعوبة عند الجلوس، وفي هذا المقال سوف نستعرض عدد من وصفات الأعشاب الطبيعية التي تساعد على علاج عرق النسا وتحد من آلامه نهائياً والتي تتمثل في التالي.

المكونات:

ملعقتين من الزنجبيل

ملعقة من عصير الليمون

3 ملاعق صغيرة من زيت السمسم

الطريقة:

اخلطي ملعقتين منه مع ملعقة من عصير الليمون مع ثلاثة ملاعق صغيرة من زيت السمسم.

دلكي به المنطقة المصابة مرتين يومياً وسوف تشعرين بتحسن ملحوظ. نظراً لأن الزنجبيل وزيت السمسم يحتويان على خصائص مضادة للإلتهاب تحد من الآلام في فترة قصيرة وبشكل ملحوظ.

واظبي على الوصفة لحين الشفاء تماماً.

احرصى على عدم القيام بمجهود يفوق عضلي كبير مثل رفع الأشياء الثقيلة.

طبيب البوابة: أسباب واعراض عرق النسا

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