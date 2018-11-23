جربي خلطة الصبار والزيوت لمنع تساقط الشعر
جربي هذه الخلطة البسيطة للحصول على نتيجة مذهلة (shutterstock.com)
الصبار معروف بخواصه المختلفة، التي تعمل على إعطاء الشعر صحة وتغذية جيدة، وإلى جانب ذلك فهو يهدئ فروة الرأس ويقلل من العوامل التي تؤدي إلى تساقط الشعر، وهذا ما يجعله أحد أهم العناصر في الخلطات المختلفة للحفاظ على الشعر من التساقط.
واليوم نقدم لك إحدى خلطات الصبار لمنع تساقط الشعر وهي:
المكونات:
- ملعقة كبيرة من جل الصبار
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقتان من زيت الجرجير.
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
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الطريقة:
– اخلطي المكونات السابقة جيدا حتى تمزج معًا، بعدها طبقي هذا المزيج على الشعر مع تدليك فروة الرأس به جيدا واتركيه لمدة ربع ساعة كاملة، بعدها اشطفي شعرك بالماء الفاتر.
– مع تكرار هذه الخلطة بشكل أسبوعي ستلاحظين الفرق.
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