جربي خلطة الصبار والزيوت لمنع تساقط الشعر

الصبار معروف بخواصه المختلفة، التي تعمل على إعطاء الشعر صحة وتغذية جيدة، وإلى جانب ذلك فهو يهدئ فروة الرأس ويقلل من العوامل التي تؤدي إلى تساقط الشعر، وهذا ما يجعله أحد أهم العناصر في الخلطات المختلفة للحفاظ على الشعر من التساقط.