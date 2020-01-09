تعرفي على هذه الخلطة المذهلة للتخلص من الاسمرار وحروق الشمس .
خلطة الفراولة والعسل لتنظيف ونضارة وتفتيح البشرة
المكونات:
3 ثمرات فراولة
ربع ملعقة صغيرة عسل
ملعقة صغيرة دقيق او فرينة
الطريقة :
- تقطع الفراولة شرائح ويُضاف اليها العسل والدقيق.
- تهرس المكونات بالشوكة، كما يمكن خلطهم بالخلاط الكهربائى.
- يوزع الخليط على البشرة كلها بما فيها منطقة العينين والهالات السوداء.
- يترك الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة ثم يشطف بالماء الفاتر.
ملحوظة:
- إذا كانت بشرتك دهنية يمكنكِ الإكتفاء بالفراولة والعسل فقط، حيث تساعد الفراولة على قبض المسام الواسعة.
- ممنوع عمل هذه الخلطة لمن تعانى من الحساسية من ثمرة الفراولة.