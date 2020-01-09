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خلطة الفراولة والعسل لتنظيف ونضارة وتفتيح البشرة

منشور 09 كانون الثّاني / يناير 2020 - 04:05
خلطة الفراولة والعسل لتنظيف ونضارة وتفتيح البشرة

تعرفي على هذه الخلطة المذهلة للتخلص من الاسمرار وحروق الشمس .

خلطة الفراولة والعسل لتنظيف ونضارة وتفتيح البشرة
المكونات:
3 ثمرات فراولة
ربع ملعقة صغيرة عسل
ملعقة صغيرة دقيق او فرينة

الطريقة :
- تقطع الفراولة شرائح ويُضاف اليها العسل والدقيق.

- تهرس المكونات بالشوكة، كما يمكن خلطهم بالخلاط الكهربائى.

- يوزع الخليط على البشرة كلها بما فيها منطقة العينين والهالات السوداء.

- يترك الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة ثم يشطف بالماء الفاتر.

ملحوظة:
- إذا كانت بشرتك دهنية يمكنكِ الإكتفاء بالفراولة والعسل فقط، حيث تساعد الفراولة على قبض المسام الواسعة.

- ممنوع عمل هذه الخلطة لمن تعانى من الحساسية من ثمرة الفراولة.

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