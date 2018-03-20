وداعاً لتقصف الشعر بـ خلطة منزلية مذهلة
اهتمي بشعرك دائماً ولا تنسي الخلطات الطبيعية (shutterstock.com)
قد يكون الشعر القصير إجبارًا وليس اختيارًا، وذلك حين لا يستطيع الشعر النمو، وسنقدم لكِ اليوم وصفة طبيعية لتحفيز نمو الشعر، والحفاظ على صحته في آن واحد، وتجنب المشكلة الأشهر التي تعيق النمو، وهي التقصُّف.
المكونات:
- ملعقة من زيت الزيتون
- بياض بيضة
- ملعقة من العسل الطريقة
الطريقة:
- يُخلط العسل مع زيت الزيتون جيدا
- يُمزج بياض البيضة في وعاء حتى نحصل على خليط أشبه بالكريم
- يُمزج الخليط ثم يوضع على شعرك لمدة ساعة
- يُشطف بالماء البارد والشامبو المناسب.
- ولنتائج أفضل قومي بتكرار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع بشكل منتظم حتى تلاحظي الفرق.
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