خلطة هندية لإخفاء الشيب المبكر

تعد مشكلة الشيب المبكر مزعجة، أحضرنا لكِ خلطة بسيطة من العلاجات الهندية القديمة والتي لا تعمل على إخفاء شيب الشعر فقط، بل تعمل على تقوية بصيلات الشعر وزيادة كثافته.

المكونات:

ملعقتان صغيرتان من مسحوق الحناء

ملعقة صغيرة من بذور الحلبة

ملعقة صغيرة من الزبادي

ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة

ملعقتين كبيرتين من عصير أوراق النعناع

ملعقتين كبيرتين من عصير أوراق الريحان

الطريقة :

في وعاء عميق، تخلط كافة المكونات معاً للحصول على قوام متجانس.

يوزع الخليط الناتج على الشعر المبلل ويترك لمدة ساعتين إلى 4 ساعات للحصول على لون أغمق.

بعد مرور الوقت اللازم، يشطف الشعر بالماء الفاتر ويستخدم شامبو طبيعي غني بالعناصر المرطبة.