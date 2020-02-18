خليط البرتقال الطبيعي بالقشر لمكافحة الزكام

يحتوي قشر البرتقال على العديد من الفوائد والعناصر المساعدة للهضم و المضادة للإلتهاب . لذا ينصح باستعمال قشر البرتقال الطبيعي وذلك بتجفيفه و وضعه في الفريزر لاستهلاكه لاحقاً.

المقادير :

3 حبات كاملة من البرتقال الطبيعي بقشورها

150 غرام من عسل النحل الاصلي

ملعقتين كبيرتين من القرفة المطحونة

1 ملعقة كبيرة من الكركم المطحون

1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

1 لتر من الماء

الطريقة:

يقطع البرتقال بقشره و يوضع مع جميع المقادير في إناء كبير مع غطاء.

يطهى لمدة ساعتين على نار هادئة.

يترك ليرتاح قليلاً ثم يخفق بخلاط كهربائي للحصول على مزيج متجانس.

بترك الخليط ليبرد مع الإحتفاظ به في قدر زجاجي مغلق.

ننصح باستهلاكه لمدة لا تتجاوز الشهر. تناول ملعقة كبيرة صباحاً للوقاية من الزكام و 3 ملاعق قبل الوجبات اذا كنت مصاباً بالزكام يمكنك خلطه بالماء الدافء .

