هل يمكن أن يعالج خل التفاح الصداع؟

الصداع يمكن أن يكون حالة مزعجة ومزمنة، وهناك العديد من العلاجات الشائعة التي تدعي قدرتها على علاجه، ومنها استخدام خل التفاح فما هي حقيقة ذلك؟

فوائد خل التفاح للصداع:

قد يعمل خل التفاح على السبب الكامن وراء الصداع.

يمكن أن يحتوي خل التفاح الخام غير المصفى على الحديد والبوتاسيوم والكالسيوم. وكلا هذه المعادن والحموضة في خل التفاح يمكن أن يساعد بشكل غير مباشر على علاج الصداع.

قد يساعد خل التفاح أيضا على الهضم، الامر الذي يمكن أن يساعد في منع الصداع الناجم عن مشاكل الجهاز الهضمي.

كما وجدت إحدى الدراسات أن خل التفاح يقلل من مستويات السكر في الدم لدى المصابين بداء السكري. هذه الفائدة يمكن أن تساعد في تنظيم ارتفاع السكر في الدم، والتي تسبب في بعض الأحيان الصداع.

ومع ذلك، يجب على المصابين بداء السكري التحدث إلى الطبيب قبل استخدام خل التفاح.

ويعتقد أيضا أن استنشاق خل التفاح المبخر يمكن أن يساعد في تنظيف الجيوب الأنفية وتخفيف صداع الجيوب الأنفية.

كيف يعمل خل التفاح؟

لا يؤثر خل التفاح بشكل مباشر على الصداع بالطريقة التي يقوم بها مسكن الألم.

يمكن أن يكون للصداع أسباب مختلفة، بدءا من الحساسية ومشاكل الجهاز الهضمي وارتفاع ضغط الدم. ويعتقد أن عصير التفاح يعمل على السبب الكامن وراء الصداع.

يعتبر الجفاف احد الاسباب الشائعة الاخرى للصداع. على الرغم من أن العديد من الناس يشربون الكثير من السوائل على مدار اليوم، الا ان كل السوائل لا تعمل بنفس الطريقة في الجسم.

السوائل الغنية بالكافيين أو المشروبات المحلاة قد تجعل الجسم أكثر عطشا. إضافة خل التفاح إلى كوب من الماء قد يزيد من عدد المعادن في الماء، مما يساعد الشخص على الحفاظ على الترطيب وربما يقلل من آلام الصداع.

خل التفاح المنزل العلاجات المنزلية

خل التفاح لديه نكهة قوية، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يستخدمونه. أبسط وصفة هي:

1 ملعقة صغيرة (ملعقة صغيرة) خل التفاح

12 أونس من الماء

يمكن للشخص أن يشرب هذا الخليط، حسب الحاجة، لتخفيف الصداع.

حمام البخار لعلاج الجيوب الأنفية:

3 أكواب من الماء المغلي

2 أوقية من خل التفاح

وعاء كبير أو وعاء مقاوم للحرارة

منشفة كبيرة

يضاف خل التفاح إلى الماء المغلي ثم يرفع عن مصدر الحرارة. توضع منشفة فوق الرأس ويغطى الوعاء، يستنشق البخار لمدة 5 دقائق في وقت واحد، حسب الحاجة.

المخاطر والمضاعفات

خل التفاح يساعد على إبطاء عملية الهضم.

خل التفاح يجب ان يخفف قبل الاستعمال، فهو حمضي جدا.

خل التفاح يمكن أن يضر بالحلق أو يكسر مينا الأسنان مع مرور الوقت. كما قد يحرق الجلد اذا استخدم لفترات طويلة.

المصابون بمرض السكري يجب ان يتجنبوا استعمال خل التفاح تماما.

علاجات أخرى للصداع:

شرب المزيد من المياه: المياه تحافظ على الرطوبة وتخفف الصداع الناجم عن الجفاف.

الأدوية بدون وصفة طبية: بعض مسكنات الألم الشائعة مثل إيبوبروفين (أدفيل) أو الأسبرين (باير) أو أسيتامينوفين (تيلينول) يمكن أن تساعد في تخفيف آلام الصداع.

الحد من الإجهاد: التوتر والقلق يمكن أن يسببا الصداع لدى بعض الناس، لذلك إيجاد سبل للحد من التوتر قد يقلل من الأعراض.

النوم والقيلولة: يساعد النوم على التخلص من الصداع الناجم عن التعب والارق وقلة النوم.