خمس طرق لتجديد النشاط والاسترخاء على الفور التعامل مع التوتر ليس بالأمر السهل ، خاصة عندما يكون لديك العديد من المواعيد النهائية التي يتعين عليك الوفاء بها. في كثير من الأحيان ، قد تميل إلى إنهاء مهمة أخرى قبل العودة الى البيت. ولكن كلما جمعت أكثر، كلما أجهدت نفسك أكثر، مما له آثار سلبية مختلفة على صحتك. يبدو فصل نفسك عن العمل أفضل علاج. ومع ذلك، فإن الكسل وحده لا يقلل من مستويات التوتر لديك. ستحتاج إلى تركيز عقلك وجسمك على أنشطة تخفيف التوتر للشعور بالراحة.

فيما يلي خمس طرق للاسترخاء على الفور:

خمس طرق لتجديد النشاط والاسترخاء على الفور

التمدد

يزداد التوتر عندما تعيش حياة مستقرة. يقضي العديد من البالغين العاملين الذين يديرون ساعات عمل طويلة معظم وقتهم جالسين في مكتب أو خلف عجلة القيادة. لقد ثبت أن الجلوس لفترات طويلة يزيد من قابلية الإصابة بألم أسفل الظهر المزمن ، مما يؤدي إلى استنزاف طاقتك لأداء المهام مع مرور الوقت. هذا هو السبب في أن خبراء الصحة ينصحون تسعة إلى خمسة عمال بالالتزام بروتين متنوع. تعمل تمارين الإطالة على إرخاء العضلات المتوترة ، مما يساعدك على الشعور بالهدوء على الفور.

خمس طرق لتجديد النشاط والاسترخاء على الفور

مضغ علكة

هل يقلل مضغ العلكة من التوتر؟ نعم. كشفت العديد من الدراسات أن مضغ العلكة يمكن أن يقلل من التوتر العضلي والقلق ، خاصة بالنسبة للأشخاص في رحلة التعافي من الإدمان. كشفت دراسة استقصائية حول الدراسة أن الذين يمضغون العلكة يقللون من القلق بنحو 17 في المائة أثناء الإجهاد الخفيف. كيف يعمل هذا؟ يزيد مضغ العلكة من اليقظة وقد يساعد في زيادة التركيز ، مما يساعدك على الاسترخاء. يمكن ربط جزء كبير من التأثير المريح للعلكة بنوع العلكة. اليوم ، هناك العديد من الاصناف المصنوعة من مكملات تخفيف التوتر مثل الكانابيديول (CBD) . أصبح هذا العلاج العشبي متاحًا بشكل متزايد عبر الإنترنت وهو معروف بفوائده التي تساعد على الاسترخاء. يمكن أن يؤدي البحث عن "CBD gummies UK" إلى ظهور العديد من الخيارات للاختيار من بينها. ومع ذلك، لا تتوفر العديد من الدراسات عبر الإنترنت لإثبات فعاليتها ، لذلك من الأفضل دائمًا استشارة الطبيب أولاً.

خمس طرق لتجديد النشاط والاسترخاء على الفور

التأمل

التأمل ليس من الطقوس المخصصة لمجموعة معينة من الناس. بالنسبة للجزء الأكبر ، هناك سبب وجيه يجعل التأمل يجذب المزيد من الرهبان والناس الروحيين. فائدة الشفاء والاسترخاء من التأمل لا مثيل لها. السعادة والحزن لا يوجدان خارج أنفسنا. أفكارك وأفعالك اليومية تضغط عليك أكثر من عملك الشاق. يساعد التأمل على تطهير أفكارك وأفعالك ، وفتح نفسك لمشاعر إيجابية أكثر من السلبية. تشير الأبحاث إلى أن جلسة الوساطة لمدة عشر دقائق تغير مساراتك العصبية، مما يجعل عقلك وجسمك مرنين في مواجهة الإجهاد. الجزء الجيد في التأمل هو أنه يمكن أن يحدث في أي مكان: في العمل أو في المنزل أو حتى في سيارتك.

خمس طرق لتجديد النشاط والاسترخاء على الفور

الرقص على الموسيقى الجيدة

إذا كنت قد حذفت الاستماع إلى الموسيقى والرقص من قائمة تخفيف التوتر ، فقد حان الوقت لإعادتها. الاستماع إلى الموسيقى طريقة علاجية والرقص يبعث على الشعور بالسعادة والنشاط. يمكنك الاستمتاع بالاسترخاء الفوري. ولست بحاجة إلى بذل جهد كبير.

خمس طرق لتجديد النشاط والاسترخاء على الفور

الضحك

لا تستهين بقوة الضحك الجيد. تربط العديد من الدراسات الضحك بإنتاج الدوبامين ، وهي مادة كيميائية تساعد على استرخاء الدماغ. كلما زادت كمية الدوبامين التي يطلقها دماغك ، كلما أصبحت أكثر سعادة واسترخاء. لذلك ، احرص دائمًا على متابعة المسلسلات الكوميدية المفضلة.

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