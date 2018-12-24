استضافت مقدمة البرامج رضوى الشربيني في برنامجها "هى وبس" والمذاع على سي بي سي سفرة مفسرة الأحلام أسماء سالم.

وفي بداية اللقاء توجهت الشربيني بسؤال لأسماء سالم، هل هناك علامات معينة أو أحلام واضحة تدل على خيانة الزوج..

وكان رد سالم بالإيجاب قائلة:"يوجد بالطبع، إحداهن قالت لي أنها رأت واحدة تسير خلف زوجها في عرض البحر، ولحقت بها وتسائلت إذا كان ذلك يعني أنه هناك أخرى وكانت إجابتي نعم، وبالفعل كان زوجها على علاقة بأخرى".

وتسائلت رضوى إذا رأت سيدة أن هناك واحدة تطعم زوجها أو أن زوجها يطعم أخرى فماذا يعني هذا؟، ردت أسماء :" هذا يعني خيانة، فإذا أطعم إحداهن فهذا يعني أنه يصرف عليها، أما أن زوجها تطعمه أخرى يعني أنه يعيش على مال أخرى".