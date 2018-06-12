دانييلا رحمة بإطلالة أنيقة ومميزة لـ "نيكولا جبران"

عارضة الأزياء والممثلة اللبنانية الشابة "دانييلا رحمة" تألقت في إفطار شركة ايغيل فيلمز السنوي بفستان رائع من اللون الأسود ذات أكمام طويلة، لا يليق إلا بالنحيفات بتوقيع المصمم اللبناني المبدع نيكولا جبران.

تعتبر دانييلا رحمة من النجمات العربيات اللواتي يتمتعن بأسلوب جريء في الموضة، حيث أنها تختار الصيحات اللافتة وتنسقها بطريقة شبابية ومبتكرة، وكونها تتمتع بقوام رشيق فمعظم الأزياء تناسبها وتبدو مميزة عليها.

ومؤخراً بدأنا بالتعرف عليها كممثلة في أول دور لها في مسلسل تانغو الى جانب الممثل المبدع "باسل خياط"، والفنانة المحترفة دانا مارديني، بالإضافة إلى الفنان اللبناني باسم مغنية.‎

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