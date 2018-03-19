دجاج تكا مشوي

تعلمي طريقة طهي الدجاج التكا المشوي بخطوات بسيطة.

المكونات:

2 دجاجة كبيرة مغسولة و مقطعة الى اربع قطع منزوعة الجلد

1 كوب من الزبادي خالي الدسم

2 ملعقة كبيرة من الزعتر الجاف

2 ملعقة كبيرة من البابريكا

1 ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور

2 ملعقة كبيرة من الثوم المدقوق ناعما

4 ملاعق كبيرة من الخل

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الحبهان

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكزبرة الجافة

ملح و فلفل حسب الرغبة

4 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

الطريقة :

يقطع الدجاج بواسطة سكين حاد للمساعدة على التشرب من التتبيلة وسهولة النضج.

تمزج مكونات التتبيلة مع بعض حتى تتجانس و تترك ترتاح مدة 15 دقيقة لتتناغم النكهات .

تتبل قطع الدجاج بالتتبيلة المحضرة و تدعك جيدا ثم توضع في وعاء زجاجي و تترك ترتاح ليلة كاملة ( او على الاقل 3 ساعات ) .

تشوى في فرن حار على شبك او صينية مغلفة بورق الخبيز الى ان تتحمر مدة 45-50 دقيقة . ينصح بتغطيتها بورق الالمنيوم بعد خروجها من الفرن مباشرة لاعادة توزيع السوائل بداخلها و طراوتها .