دجاج تكا مشوي
تعلمي طريقة طهي الدجاج التكا المشوي بخطوات بسيطة.
المكونات:
2 دجاجة كبيرة مغسولة و مقطعة الى اربع قطع منزوعة الجلد
1 كوب من الزبادي خالي الدسم
2 ملعقة كبيرة من الزعتر الجاف
2 ملعقة كبيرة من البابريكا
1 ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور
2 ملعقة كبيرة من الثوم المدقوق ناعما
4 ملاعق كبيرة من الخل
1 ملعقة صغيرة من مسحوق الحبهان
1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون
1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكزبرة الجافة
ملح و فلفل حسب الرغبة
4 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم
2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
الطريقة :
يقطع الدجاج بواسطة سكين حاد للمساعدة على التشرب من التتبيلة وسهولة النضج.
تمزج مكونات التتبيلة مع بعض حتى تتجانس و تترك ترتاح مدة 15 دقيقة لتتناغم النكهات .
تتبل قطع الدجاج بالتتبيلة المحضرة و تدعك جيدا ثم توضع في وعاء زجاجي و تترك ترتاح ليلة كاملة ( او على الاقل 3 ساعات ) .
تشوى في فرن حار على شبك او صينية مغلفة بورق الخبيز الى ان تتحمر مدة 45-50 دقيقة . ينصح بتغطيتها بورق الالمنيوم بعد خروجها من الفرن مباشرة لاعادة توزيع السوائل بداخلها و طراوتها .