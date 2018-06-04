دجاج حلو ومحمر في الفرن

وصفة سريعة لاعداد طبق الدجاج الحلو والمحمر في الفرن...

المكونات:

2 جزر، مقطعة إلى قطع

2 بطاطا متوسطة الحجم، مقطعة إلى قطع

1 بصلة، مقطعة إلى قطع

1 فلفل حلو، ومقطع قطع

4 قطع افخاذ الدجاج

2 ملعقة كبيرة دبس

2 ملعقة كبيرة صلصة الطماطم

2 ملعقة كبيرة عسل

2 ملعقة كبيرة شراب القيقب

½ ملعقة كبيرة بهار الإيطالي

½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة من الفلفل

¼ ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

¼ ملعقة صغيرة من مسحوق البصل

2 ملعقة كبيرة زبدة، مقطعة إلى قطع صغيرة

1 ملعقة كبيرة نشا الذرة + 3 ملاعق كبيرة ماء (اختياري)

الطريقة:

يسخن الفرن إلى درجة350. في طبق مقاوم لحرارة الفرن، توضع طبقة من الخضار.

يخلط الدبس وصلصة الطماطم والعسل وشراب القيقب وجميع التوابل في وعاء متوسط الحجم. ويوضع الدجاج في وعاء منفصل.

يضاف حوالي ربع كوب من الخليط السائل إلى الدجاج ويحرك المزيج حتى يتغلف جيدا. يوضع الدجاج وصلصة فوق الخضروات. توضع الزبدة على الدجاج.

تخبز لمدة 25 دقيقة. وفي الوقت نفسه، تسخن الصلصة المتبقية في مقلاة وتترك حتى تنضج. يخلط نشا الذرة والماء في وعاء صغير.

يضاف نشا الذرة إلى الصلصة ويحرك باستمرار حتى يغلي، ثم يخفض لينضج.

تضاف الصلصة السميكة على الدجاج وتوضع في الفرن لمدة 20-25 دقيقة أخرى أو حتى ينضج الدجاج كليا. قد تحتاج إلى إزالة الدجاج حتى لا يطبخ أكثر من اللازم، ولكن استمر في طهو الخضار حتى تنضج.

استمتع بالدجاج الحلو!