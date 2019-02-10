صينية الدجاج بدبس الرمان

صينية دجاج شهية ولذيذة وسريعة التحضير..

المقادير:

4 صدور دجاج

½ كوب دبس رمان

½ كوب كريمة

1ملعقة صغيرة ثوم مفروم

½ كوب صويا صوص

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

½ كوب ماء

4 ملعقة دقيق ذرة

½ كوب بقدونس

الطريقة:

قومي بتقطيع صدور الدجاج إلى مكعبات صغيرة (يمكن تركها كما هي حسب رغبتك).

ضعي زيت الزيتون في مقلاة على النار، وضعي بها كلاً من مكعبات الدجاج والثوم.

ابدئي بتشويح الدجاج على نار عالية، حتى يكتسب اللون الذهبي ومن ثم قومي برفعها من على النار.

احضري مقلاة أخرى وضعي بها كلاً من صوص الصويا، ودبس الرمان، والماء على نار عالية حتى يصلوا لدرجة الغليان.

ضيفي الكريمة إلى خليط صوص الصويا ودبس الرمان، واخفضي النار عليهم .

قومي بإذابة دقيق الذرة في كوب ماء ومن ثم أضيفيه للخليط السابق.

اتركي الخليط حتى يتحول إلى قوام متماسك.

ابدئي بإضافة قطع الدجاج إلى الخليط واغمسيها جيداً به.

اتركيه على النار قليلاً ثم قومي برفعه.

ضعي الدجاج في صحن التقديم قومي بتزيينه بالبقدونس