وصفة قطع الدجاج بخل البلسمك

وصفة قطع الدجاج بالخضار مع صلصة خل البلسميك والتوابل الايطالية...

المكونات:

6ملاعق طعام من الخل البلسمي

½ كوب صوص إيطالي فاخر

1 ½ باوند قطع الدجاج

1 رأس بروكلي

1 رأس القرنبيط

من 6 إلى 8 حبات بطاطا صغيرة مقطعة إلى نصفين

1 كوب جزر صغير

نصف لتر من الطماطم الصغيرة

1 ملعقة صغيرة توابل إيطالية

3 ملاعق طعام زيت زيتون

ملح وفلفل حسب الذوق

الطريقة:

يسخن الفرن الى 400 درجة فهرنهايت. ترش صينية كبيرة برذاذ غير لاصق وتوضع جانبا.

يخلط الخل البلسمي والصلصة الإيطالية جيدا.

يوضع 1/3 كوب من المزيج في كيس كبير وتضاف قطع الدجاج. يغطى ويوضع في الثلاجة ليخزن لمدة لا تقل عن 30 دقيقة وما يصل إلى 6 ساعات.

يقطع البروكلي والقرنبيط إلى قطع صغيرة. في وعاء ، يوضع القرنبيط والقرنبيط والبطاطا والجزر مع التوابل الإيطالية وزيت الزيتون ومسحوق الثوم ، وإضافة بعض الملح والفلفل حسب الذوق. ثم يوضع الخضار على المقلاة المعدة. يشوى الخضار لمدة 10-15 دقيقة.

يخرج من الفرن ويقلب يقسم الخضار على كل جانب وتوضع قطع الدجاج في المركز. تخلص من التتبيلة التي تم استخدامها للدجاج. امسح ما تبقى من 1/3 كوب من مزيج البلسميك + التتبيلة الإيطالية فوق الدجاج. أضف الطماطم.

يرجع إلى الفرن ويطبخ لمدة 7-15 دقيقة أخرى حسب حجم الدجاج.

يقدم الدجاج والخضار مع خليط الصلصة المتبقية. يزين بالبقدونس المفروم الطازج إذا رغبت في ذلك.