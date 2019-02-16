وصفة قطع الدجاج بخل البلسمك
وصفة قطع الدجاج بالخضار مع صلصة خل البلسميك والتوابل الايطالية...
المكونات:
6ملاعق طعام من الخل البلسمي
½ كوب صوص إيطالي فاخر
1 ½ باوند قطع الدجاج
1 رأس بروكلي
1 رأس القرنبيط
من 6 إلى 8 حبات بطاطا صغيرة مقطعة إلى نصفين
1 كوب جزر صغير
نصف لتر من الطماطم الصغيرة
1 ملعقة صغيرة توابل إيطالية
3 ملاعق طعام زيت زيتون
ملح وفلفل حسب الذوق
الطريقة:
يسخن الفرن الى 400 درجة فهرنهايت. ترش صينية كبيرة برذاذ غير لاصق وتوضع جانبا.
يخلط الخل البلسمي والصلصة الإيطالية جيدا.
يوضع 1/3 كوب من المزيج في كيس كبير وتضاف قطع الدجاج. يغطى ويوضع في الثلاجة ليخزن لمدة لا تقل عن 30 دقيقة وما يصل إلى 6 ساعات.
يقطع البروكلي والقرنبيط إلى قطع صغيرة. في وعاء ، يوضع القرنبيط والقرنبيط والبطاطا والجزر مع التوابل الإيطالية وزيت الزيتون ومسحوق الثوم ، وإضافة بعض الملح والفلفل حسب الذوق. ثم يوضع الخضار على المقلاة المعدة. يشوى الخضار لمدة 10-15 دقيقة.
يخرج من الفرن ويقلب يقسم الخضار على كل جانب وتوضع قطع الدجاج في المركز. تخلص من التتبيلة التي تم استخدامها للدجاج. امسح ما تبقى من 1/3 كوب من مزيج البلسميك + التتبيلة الإيطالية فوق الدجاج. أضف الطماطم.
يرجع إلى الفرن ويطبخ لمدة 7-15 دقيقة أخرى حسب حجم الدجاج.
يقدم الدجاج والخضار مع خليط الصلصة المتبقية. يزين بالبقدونس المفروم الطازج إذا رغبت في ذلك.