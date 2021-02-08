دجاج متبل بالزبادي

هذا الدجاج المتبل بالزبادي المنعش والثوم مليء بالتوابل الدافئة ويمكن تقديمه بعدة طرق مختلفة

المكونات:

1/2 كوب زبادي عادي

2 حص ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1/2 ملعقة صغيرة قرفة

1/2 ملعقة صغيرة اوريغانو مجفف

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة جوزة الطيب

1/4 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

2 صدر دجاج منزوع العظم والجلد (حوالي 1.3 رطل) *

1 ملعقة كبيرة زيت طبخ

الطريقة:

يُمزج الزبادي مع الثوم المفروم وعصير الليمون والقرفة والأوريغانو والملح وجوزة الطيب والقرنفل في وعاء.

قطّع صدور الدجاج إلى قطعتين رفيعتين حتى تنضج بسرعة وبشكل متساوٍ في المقلاة. إذا كان التقطيع صعبًا للغاية ، يمكنك تغطية صدور الدجاج بالبلاستيك واستخدام دبوس أو مطرقة لدق الدجاج حتى يصبح سمكًا متساويًا (1 / 2-3 / 4 بوصة) ، ثم قطع الصدر إلى جزأين أصغر. .

ضع الدجاج في طبق ضحل أو في كيس بسحاب وصب تتبيلة الزبادي فوقه. تأكد من أن جميع جوانب الدجاج مغطاة بالزبادي ، ثم ضعه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل أو حتى 24 ساعة.

عندما تكون جاهزًا للطهي ، سخن ملعقة كبيرة زيت طهي في مقلاة كبيرة (يفضل نوعًا من الأسطح غير اللاصقة) على نار متوسطة. بمجرد أن يسخن ، أضف قطعتين من الدجاج واطهيه على كل جانب حتى يصبح لونه بنيًا عميقًا. انقل الدجاج المطبوخ إلى لوح تقطيع نظيف وكرر العملية مع باقي زيت الطهي وقطعتين من الدجاج.

اترك الدجاج يرتاح لمدة خمس دقائق ، ثم قطعه إلى شرائح وقدمه!

حلوى الجوز المقرمش

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