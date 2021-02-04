حلوى الجوز المقرمش

طريقة رائعة لإعداد طبق الجوز المقرمش ، مناسب لتزيين الحلويات وكطبق تسالي أو للسلطة.

المكونات:

½ ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة سكر بني

رشة ملح

½ كوب جوز

الطريقة:

أضيفي الزبدة والسكر البني ورشة ملح في مقلاة صغيرة غير لاصقة. سخنيها على نار متوسطة حتى تذوب الزبدة ويبدأ السكر البني في الأزيز حول الحواف (يجب أن يبدو محببًا).

يضاف الجوز (المفروم أو الكامل) ويقلب حتى يتغطى بمزيج السكر البني. استمر في الطهي والتقليب على نار متوسطة لمدة 2-4 دقائق أو حتى يذوب السكر البني تمامًا ويغطي الجوز (يجب أن يبدو زجاجيًا وليس محببًا).

أبعدي المقلاة عن الحرارة فورًا حيث يمكن أن ينتقل السكر من الذوبان إلى الاحتراق بسرعة. انشر المكسرات المسكرة على ورقة من ورق البرشمان، وتأكد من أنها في طبقة مسطحة ومنفصلة قدر الإمكان.

اترك المكسرات لتبرد تمامًا (حوالي 10 دقائق). سوف يتماسك السكر عندما يبرد. يمكنك استخدامه الان لتزيين كل اطباقك الشهية.

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