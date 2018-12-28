دجاج مشوي بالفرن لحفلات عيد رأس السنة

دجاج مشوي بالفرن

المكونات:

4 رطل (2 كغ) دجاجة كاملة

زعتر طازج

أغصان الميرامية الطازجة

ملح وفلفل

2 رأس ثوم ، مقطعة أفقيًا

1 بصل أحمر ، مقطعة الى النصف

1 بصل أصفر ، مقطعة الى النصف

صلصة المايونيز:

1 كوب من المايونيز

¼ كوب خل التفاح

1 ملعقة طعام من الفلفل الحار (صلصة سريراتشا)

1 ملعقة صغيرة صلصة رسيستيرشاير

½ ملعقة صغيرة من بذور الشمر المسحوقة

¼ ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر

¼ ملعقة شاي فلفل حريف

ملح وفلفل أسود مطحون طازج

الطريقة:

تجفف الدجاجة بالمناشف الورقية وتتبل بسخاء بالملح من الداخل والخارج. تربط الأرجل بخيوط المطبخ. تترك لمدة ساعة واحدة في الثلاجة للسماح لللحم بامتصاص الملح.

في وعاء كبير أو كوب قياس ، قم بخلط مكونات الصلصة البيضاء. احتفظ بكوب من الصلصة لتقديمه. ضعه جانبا.

يسخن الفرن الخاص بك إلى 425 درجة فهرنهايت (210 درجة مئوية) وتدهن الصينية بالزبدة.

يوضع نصف رأس الثوم ، والزعتر ، ونصف البصل في الجزء السفلي من الصينية وتوضع فوقه الدجاجة. يضاف نصفين من البصل ، نصفين من رأس الثوم ، المريمية ، والزعتر إلى الدجاج. تضاف بعض الخضار حول الدجاج. تدهن الدجاجة بسخاء بالصلصة البيضاء وترش الأعشاب والمزيد من الفلفل الأسود.

يشوى الدجاج لمدة 50-60 دقيقة ، تدهن الدجاجة بالصلصة البيضاء كل 15-20 دقيقة. يجب أن يسجل الترمومتر في الفخذ 165 درجة فهرنهايت (73 درجة مئوية).

بمجرد الانتهاء من ذلك ، دع الدجاجة في المقلاة 20 دقيقة على الأقل قبل تقطيعها حتى يمتص اللحم العصائر. . تُزيّن بالزعتر الطازج والمريمية وتقدم مع الصلصة البيضاء المتبقية.