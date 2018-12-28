دجاج مشوي بالفرن لحفلات عيد رأس السنة
دجاج مشوي بالفرن
المكونات:
4 رطل (2 كغ) دجاجة كاملة
زعتر طازج
أغصان الميرامية الطازجة
ملح وفلفل
2 رأس ثوم ، مقطعة أفقيًا
1 بصل أحمر ، مقطعة الى النصف
1 بصل أصفر ، مقطعة الى النصف
صلصة المايونيز:
1 كوب من المايونيز
¼ كوب خل التفاح
1 ملعقة طعام من الفلفل الحار (صلصة سريراتشا)
1 ملعقة صغيرة صلصة رسيستيرشاير
½ ملعقة صغيرة من بذور الشمر المسحوقة
¼ ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر
¼ ملعقة شاي فلفل حريف
ملح وفلفل أسود مطحون طازج
الطريقة:
تجفف الدجاجة بالمناشف الورقية وتتبل بسخاء بالملح من الداخل والخارج. تربط الأرجل بخيوط المطبخ. تترك لمدة ساعة واحدة في الثلاجة للسماح لللحم بامتصاص الملح.
في وعاء كبير أو كوب قياس ، قم بخلط مكونات الصلصة البيضاء. احتفظ بكوب من الصلصة لتقديمه. ضعه جانبا.
يسخن الفرن الخاص بك إلى 425 درجة فهرنهايت (210 درجة مئوية) وتدهن الصينية بالزبدة.
يوضع نصف رأس الثوم ، والزعتر ، ونصف البصل في الجزء السفلي من الصينية وتوضع فوقه الدجاجة. يضاف نصفين من البصل ، نصفين من رأس الثوم ، المريمية ، والزعتر إلى الدجاج. تضاف بعض الخضار حول الدجاج. تدهن الدجاجة بسخاء بالصلصة البيضاء وترش الأعشاب والمزيد من الفلفل الأسود.
يشوى الدجاج لمدة 50-60 دقيقة ، تدهن الدجاجة بالصلصة البيضاء كل 15-20 دقيقة. يجب أن يسجل الترمومتر في الفخذ 165 درجة فهرنهايت (73 درجة مئوية).
بمجرد الانتهاء من ذلك ، دع الدجاجة في المقلاة 20 دقيقة على الأقل قبل تقطيعها حتى يمتص اللحم العصائر. . تُزيّن بالزعتر الطازج والمريمية وتقدم مع الصلصة البيضاء المتبقية.