دراسة: ألم المعدة مؤشر على القلق لدى الأطفال

لقد عانينا جميعًا من إحساس غريب في معدتنا قبل حدث كبير. ونحن كآباء على دراية تامة بأن ألم المعدة التي يشكو منها الطفل عندما تكون مستويات الإجهاد لديه في ذروتها، على سبيل المثال ، قبل إجراء اختبار كبير أو مباراة هامة هو أمر طبيعي جداً. بطبيعة الحال يمكن أن لا يدرك الكثير من الآباء أن ألم المعدة التي يشكو منها الطفل هي في الواقع علامة على القلق.

وفقا لخبراء أمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال، ينبغي على الآباء توخي الحذر لتمييز الالم الجسدي عن الإجهاد أو القلق.

فغالباً ما يقوض الآباء المشاكل النفسية لدى الأطفال. لذلك من المهم أن نعرف أن الاطفال يمكن أن يعانوا من القلق والتوتر والمشاعر السلبية الأخرى ، وهذه هي المرحلة التي يحتاجون فيها إلى تعلم طرق جديدة للتعامل مع المشاعر المختلفة. ويتشارك علماء النفس في جميع أنحاء العالم بأن الاضطرابات السلوكية والقلق ونقص الانتباه وفرط الحركة ونقص الانتباه تتصدر قائمة القضايا الأكثر شيوعًا التي يتعرض لها الاطفال. لكن العديد من الآباء يرفضون فكرة أن أطفالهم يعانون من مشاكل عقلية. مما يؤدي إلى عدم تقديم العلاج المناسب للطفل.

بعض العلامات السلوكية المرئية هي:

يقول لا دون أي سبب

يسعى باستمرار للحصول على رضا الآباء والمعلمين وحتى الأصدقاء

يصبحون عاطفيين أثناء الانفصال عن الآباء

يلتزمون الصمت في المكان العام

يقاومون الذهاب إلى المدرسة

لا يشاركون في أنشطة جماعية

يشعرون بالقلق من العواقب

يمكن لقضاء وقت في الأنشطة في الهواء الطلق أن يساعد على تحفيز عقولهم. علاوة على ذلك ، تساعد تقنيات التنفس في توفير الراحة. أيضا من المهم السماح للأطفال بالتعامل مع بعض المشاعر، مع القليل من التوجيه.