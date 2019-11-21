دراسة: ارتداء ثياب زوجك يمكن أن يقلل من التوتر النفسي

يبدو أن هناك شيء مريحاً حول ارتداء ملابس زوجك أو شريك حياتك- وخاصة القمصان والتي شيرت- إليك خبر سار بالنسبة إليك. وفقًا لأحد الأبحاث ، فإن ارتداء ملابس زوجك/شريك حياتك يمكن أن يقلل من التوتر النفسي.

كما أنه يقلل من الشعور بالوحدة والقلق

إذا كنت تعاني من آلام القلق والوحدة، يمكنك محاولة ارتداء ملابس شريك حياتك. وفقًا للباحثين في جامعة كولومبيا البريطانية ، فإن ارتداء أي شيء يحمل رائحة الشريك يساعد في الحد من التوتر والوحدة والقلق.

المزيد عن الدراسات

اختار الباحثون عينة من النساء بطريقة عشوائية وخصصت لهن رائحة واحدة من ثلاث روائح - رائحة شخص غريب أو الشريك أو رائحة محايدة. قبل إعطاء النساء ملابس شريكهن ، أُجبر الرجال على ارتداء نفس الملابس لمدة 24 ساعة حتى تركوا وراءهم آثارًا قوية من رائحتهم.

بعد شم رائحة القمصان ، أُجبرت المشاركات على الخضوع لمقابلة وظيفية وهمية والقيام بمهمة الرياضيات الذهنية ؛ وقد تم ذلك بقصد رفع مستويات التوتر لديهن. عندما قام الباحثون بتسجيل مستويات التوتر والكورتيزول لدى المشاركات ، تبين ان النساء اللاتي حصلن على ملابس تحمل روائح شريكهن أظهرن مستويات إجهاد أقل. في حين أن النساء اللواتي حصلن على قميص كان يرتديه شخص غريب عشوائي تعرضن للضغوط أكثر من بقية النساء.

نشرت الدراسة في مجلة الشخصية وعلم النفس الاجتماعي.