دراسة: الآباء الأكبر سناً يعرضون صحة الأم والجنين للخطر

الرجال الذين يؤخرون بدء الأسرة لديهم "ساعة بيولوجية" موقوتة - تمامًا مثل النساء - قد تؤثر على صحة شركائهم وأطفالهم ، وفقًا لدراسة حديثة.

ونصحت الدراسة التي نشرت في مجلة Maturitas ، واستعرضت 40 عامًا من الأبحاث حول تأثير سن الأبوة على الخصوبة والحمل وصحة الأطفال بأن يلجئ الرجال الذين يؤخرون الحمل الى طلب الاستشارة: "يجب على الرجال الذين يؤخرون الأبوة استشارة الطبيب والنظر في صحة الحيوانات المنوية قبل سن 35".

وقالت غلوريا باخمان ، مديرة معهد الصحة النسائية في كلية روبرت وود جونسون الطبية بجامعة روتجرز: "بينما من المقبول على نطاق واسع أن التغيرات الفسيولوجية التي تحدث لدى النساء بعد سن 35 يمكن أن تؤثر على الحمل وصحة الطفل ، الا ان معظم الرجال لا يدركون أن تقدمهم في السن يمكن أن يكون له تأثير مماثل".

كما وجدت الدراسة ، أن الرجال الذين تبلغ أعمارهم 45 عامًا أو أكبر يمكنهم الاصابة بانخفاض الخصوبة وتعريض شركائهم للخطر بسبب مضاعفات الحمل المتزايدة مثل سكري الحمل وتسمم الحمل والولادة قبل الأوان.

ووُجد أن الأطفال المولودين لأبوين أكبر سناً عرضة للولادة المبكرة ، والولادة المبكرة المتأخرة ، وانخفاض الوزن عند الولادة ، وارتفاع نسبة الإصابة بنوبات حديثي الولادة والعيوب الخلقية مثل أمراض القلب الخلقية والحنك المشقوق.

عند نضوجهم ، وجد أن لدى هؤلاء الأطفال احتمال متزايد للإصابة بسرطانات الأطفال والاضطرابات النفسية والإدراكية والتوحد.

وعزت باخمان معظم هذه النتائج إلى انخفاض طبيعي في هرمون التستوستيرون الذي يحدث مع تقدم العمر ، وكذلك تدهور صحة الحيوانات المنوية وتدني نوعية السائل المنوي.

وقالت "على سبيل المثال ، عندما يفقد الناس قوة العضلات ومرونتها وقدرتها على التحمل مع تقدم العمر ، عند الرجال ، فإن الحيوانات المنوية تميل أيضًا إلى فقدان" اللياقة "طوال دورة الحياة".

ووجدت الدراسة أيضًا أن الرجال الأكبر سناً يعانون من مشاكل الخصوبة حتى لو كان شريكهم أقل من 25 عامًا.

وقالت باخمان: "بينما تميل النساء إلى أن يكن أكثر وعياً وتعليماً من الرجال بشأن صحتهن الإنجابية ، فإن معظم الرجال لا يتشاورون مع الأطباء ما لم تكن لديهم مشكلة طبية أو خصوبة".

وأوصت الأطباء بتقديم النصح والمشورة لكبار السن من الرجال كما تفعل النساء المسنات حول تأثير سنهن على الحمل والولادة وصحة أطفالهن.