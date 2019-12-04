دراسة: الأزواج الذين يضحكون معاً لديهم علاقات أكثر سعادة

ما هو مفتاح العلاقة السعيدة؟ يقول البعض إن التواصل هو المفتاح وقد يعتقد البعض الآخر أن التوافق يجعل العلاقات تستمر لفترة أطول. لكن إحدى الدراسات أبرزت عاملاً جديداً قد يفاجئ الكثيرين. يمكن أن يكون لحس الفكاهة تأثير دائم على علاقتك بشريك. لا تضحك على ذلك! اليك بعض التفاصيل.

أهمية خلق الفكاهة معا

وفقا لدراسة أجراها الباحثون في جامعة كانساس ، "يقول الناس إنهم يريدون روح الفكاهة في الشريك ، ولكن هذا مفهوم واسع. أن تكون مضحكاً بشكل عام لا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالرضا في العلاقة. ما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالرضا في العلاقة هو الفكاهة التي يخلقها الأزواج معًا ".

العثور على شريك يملك نفس روح الدعابة

أجرى المؤلف الرئيسي للدراسة جيفري هول حوالي 39 دراسة لنحو 30 عامًا شارك فيها أكثر من 15000 مشارك. ساعدت هذه العقود الثلاثة من البحث في التوصل إلى استنتاجات قوية حول ما الذي يجعل العلاقة متماسكة أو لا. وفقا له ، وجود شريك يملك حس فكاهة ليس كافيًا. الأهم من ذلك هو العثور على شريك يملك نفس روح الدعابة التي لديك.

روح الدعابة والجاذبية

وفقًا لباحث من جامعة نيو مكسيكو ، فإن روح الدعابة تجعل الشخص أكثر جاذبية. تثبت هذه النقطة لماذا نجد شخصًا بسيطًا يتمتع بروح الدعابة أكثر جاذبية من شخص يتمتع بالوسامة ولكنه لا يعرف كيف يستمتع أو يفتقر إلى روح الدعابة.

الضحك يساعد أيضا زوجين للتغلب على التوتر

يطلق على الضحك أفضل دواء، وهذا ينطبق على الأزواج الذين قد يمرون بأوقات عصيبة. أثبتت الدراسات مرارًا وتكرارًا كيف يساعد الضحك في إفراز هرمونات حساسة تساعد على تخفيف التوتر. لذلك ، من المهم للأزواج مشاركة الضحك بشكل جيد كلما وجدوا أنفسهم غارقين في المشاكل.