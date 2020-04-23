دراسة :الأزواج الذين يقبلون زوجاتهم يعيشون أطول

من بين العديد من إيماءات الحب ، ربما يكون التقبيل هو التعبير الأكثر رومانسية وحميمية. هذا الفعل الحميمي لا يقرب بين شخصين جسديًا ، بل يساعدهما أيضًا على الترابط العاطفي. تم إجراء العديد من الدراسات لمراقبة فوائد التقبيل ، وقد أثبت الباحثون أن التقبيل يخفض مستوى هرمونات الإجهاد ، ويجعل الناس يشعرون بالسعادة ولديهم عاملاً جيدًا في حياتنا. ليس ذلك فحسب ، منذ فترة طويلة ، وجد بعض العلماء في ألمانيا أيضًا فائدة التقبيل التي تغير الحياة.

تضيف 4 سنوات إلى حياتك

في 1980s ، أجريت دراسة نفسية في ألمانيا. بعد انتهاء الدراسة التي دامت عامين ، توصل العلماء إلى بعض الاستنتاجات المذهلة ، وكانت إحدى هذه الملاحظات هي أن الأزواج الذين يقبلون زوجاتهم كل يوم قبل الذهاب إلى العمل ، يعيشون لفترة أطول (بمعدل 5 سنوات أكثر) من أولئك الرجال الذين لم يقبلوا زوجاتهم.

نتائج أخرى مفاجئة للدراسة

ومن المثير للاهتمام ، أن الدراسة وجدت أيضًا أن الأزواج ، الذين أعطوا زوجاتهم قبلة الوداع قبل مغادرتهم للعمل ، حصلوا على 20 إلى 35 في المائة من المال أكثر من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك! شارك في الدراسة حوالي 110 من كبار المدراء الصناعيين من ألمانيا ، وبعد تحليل عينات الأسئلة والأجوبة ، تبين أن 87% من الموظفين الذين قبلوا زوجاتهم قبل مغادرتهم للمنزل شهدوا زيادة في الأجور وشغلوا مناصب أفضل في المنصب.

ماذا قال المؤلف الرئيس للدراسة؟

نتائج الدراسة، التي نشرتها مجلة المانية تسمى "سيليكتا" يرأسها الدكتور آرثر زابو، بروفيسور علم النفس في جامعة كيل. وفقا لنتائج دراسة الدكتور زابو، " الأزواج الذين يخرجون الى العمل صباحا دون أن يقبلوا زوجاتهم يفعلون ذلك بسبب وجود خلافات بينهما أو لأن جذوة الحب تلاشت بينهما. وفي كلا الحالتين، هؤلاء الأزواج يبدئون يومهم بطاقة سلبية. فقد يميل الزوج الى العصبية، المزاجية وحتى الاكتئاب. وقد لا يكون مهتماً بعمله أو محيطه. وأغلب هؤلاء الأزواج يزيفون مشاعرهم في العموم ويخدعون أنفسهم بأنهم سعداء. حتى الأزواج الذين لم يعدوا يحبون زوجاتهم مثل السابق يتأثرون بالمزاج العام للعلاقة. هذا البحث يثبت ذلك بالنتائج. الزوج الذي يبادر الى تقبيل زوجته كل صباح وقبل الخروج من المنزل يعزز الطاقة الإيجابية لديه، ويحدث موجة متناغمة تبقى لفترة طويلة في المنزل مما يعكس طاقة إيجابية متجددة وارتياحاً نفسياً وجسدياً للزوجين والعائلة بشكل عام".