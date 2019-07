دراسة: الأطفال الذين يقومون بأعمال منزلية أكثر نجاحًا!

كيف يستجيب طفلك عندما تطلب منه تنظيف الطاولة بعد العشاء أو وضع ملابسه المتسخة في الغسالة؟ إذا كنت تواجه مناقشة حادة ونوبات غضب ، فعليك أن تتعلم أن تمسك بزمام الأمور فوراً. لماذا؟

حسنًا ، لأن الأطفال الذين يقومون بالأعمال المنزلية يقال بأنهم يكبرون ليصبحوا أشخاص ناجحين في حياتهم المهنية.

تقول جولي ليسكوت هايمز مؤلفة كتاب " How To Raise An Adult " والتي قامت بأعداد دراسة عن الموضوع، "أن جعل الأطفال يقومون بالأعمال المنزلية، يجعلهم يدركون أن القيام بهذا العمل هو جزء أساسي من الحياة ويعلمهم التعاون والمشاركة ضمن مجموعة".

وبالمقابل عندما يقوم الأهل بإعفاء الأطفال من الأعمال المنزلية أو يقومون بالاستعانة بشخص أخر بدلاً عنهم، فأن ذلك يجعل الأطفال يعتقدون أنه من المقبول للآخرين القيام بأعمالهم بدلا عنهم، وهكذا يفشلون في معرفة مدى أهمية تحمل المسؤولية أو القيام بالمهام لوحدهم.

وتعتقد جولي أن الأطفال الذين يقومون بالأعمال المنزلية بانتظام سوف يكبرون ليكونوا أشخاص بالغين أفضل يمكنهم التعاون بشكل أفضل مع فريقهم وسوف ينتهي بهم الأمر بالتعاطف مع الآخرين. وهم لا يخشون تولي المهام بشكل مستقل.

لذلك لا ترتكب هذا الخطأ. واسمح للأطفال بالنمو والازدهار عن طريق تدريبهم على القيام بالأعمال المنزلية البسيطة بانتظام، مثل ترتيب الغرف، ترتيب خزانة الثياب، ترتيب المائدة، رمي القمامة، وضع الغسيل في الغسالة، تنظيف السجاد، تنظيف الغبار، الخ.