دراسة: الأنظمة الغذائية منخفضة الدهون تفيد صحة المرأة

أفادت دراسة جديدة أن اتباع نظام غذائي منخفض الدهون يحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات يفيد صحة المرأة على المدى الطويل.

وجدت دراسات قديمة أجريت على الفئران أن القوارض التي تتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون تتسبب في حدوث أورام أكثر من تلك الموجودة في نظام غذائي منخفض الدهون.

وأشارت بعض هذه الدراسات إلى سرطان القولون والمستقيم على وجه الخصوص ، في حين أظهرت دراسات أخرى أن الوجبات الغذائية عالية الدهون عززت نمو اورام سرطان الثدي في عينة الفئران.

في الآونة الأخيرة ، أشارت الدراسات التي أجريت على البشر أن اتباع خطة غذائية منخفضة الدهون يمكن أن يحسن صحة وعمر النساء اللاتي تلقين تشخيص سرطان الثدي.

حفز هذا البحث الحالي ، روس برنتيس ، دكتوراه - عضو في برامج الوقاية من السرطان والإحصاء الحيوي في مركز فريد هتشينسون لأبحاث السرطان ، في سياتل ، واشنطن - وزملاؤه في مبادرة صحة المرأة (WHI) التي تم إعدادها لمواصلة دراسة فوائد اتباع نظام غذائي منخفض الدهون للنساء بعد انقطاع الطمث.

على وجه التحديد ، اتبع العلماء ما يقرب من 50000 امرأة بعد انقطاع الطمث على مدى عقدين من الزمن ، في محاولة لتحديد آثار اتباع نظام غذائي منخفض الدهون على سرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم ، وخطر الإصابة بأمراض القلب.

نشر برنتيس والفريق نتائجهم في مجلة التغذية.