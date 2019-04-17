دراسة: الابتسام يؤثر على دماغك ويُشعرك بالسعادة

يبدو أن الابتسام مفيداً حقًا، حيث يقدم لنا الخبراء دلائل علمية للتأثير الإيجابي الذي يحدثه الابتسام، ففي دراسة حديثة مثيرة، كشف العلماء أن الابتسام يؤثر على الدماغ ويؤدي إلى الشعور بالسعادة.

أرادت مجموعة من علماء النفس الأمريكيين معرفة ما إذا كانت هناك علاقة بين تعبيرات الوجه والشعور بعواطف معينة ترتبط بتلك التعبيرات.

وبحسب ما كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجد العلماء أن الابتسامة تجعل أصحابها يشعرون بالسعادة، كما وجدوا أن الأشخاص الذين يعبسون أو يتجهمون، يشعرون بالغضب أو الحزن.

على الرغم من إيجابية هذه النتائج، إلا أن العلماء حذروا من استغلال ذلك كوسيلة للتعامل مع الأمراض النفسية الجدية، مثل الاكتئاب.

يوضح قائد الدراسة "نيكولاس كوزل"، أنه في حين أن الأمر يبدو منطقيًا أن الابتسام يشعرنا بالسعادة، إلا أن الأمر شكّل نقطة خلاف لعلماء النفس لأكثر من 100 عام.

وللتوصل لتلك النتائج، اعتمد العلماء على تقنية إحصائية تُعرف باسم التحليل الشمولي، وجمعوا بيانات من 138 دراسة شملت أكثر 11 ألف مشارك من حول العالم، وأشارت النتائج إلى أن تعبيرات الوجه لها تأثير ما على المشاعر.

وتعليقًا على تلك النتائج، قال "كولز": "في حين أنه لا نعتقد أن الابتسام قد يضمن الشعور بالسعادة، إلا أن هذه النتائج المثيرة تكشف لنا كيفية تفاعل الدماغ والجسم وتأثير ذلك على العواطف".

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