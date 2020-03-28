دراسة: الافراط في مشاهدة التلفاز يزيد من احتمالية الموت

ذكرت إحدى الدراسات التي نشرت في المجلة الأمريكية The American Journal of Preventive Medicine أن الافراط في مشاهدة التلفاز يزيد من احتمالية الوفاة من ثمان أمراض مختلفة.

هذا ووجد باحثون من المعهد الأمريكي لمكافحة السرطان أن مشاهدة التلفزيون بكثرة (أكثر من ساعتين يوميا أمام الشاشة) يشكل خطراً كبيراً على الصحة !

خلال 14 عاماً، راقب العلماء ما يقارب من 221000 شخصا تتراوح أعمارهم بين 50 و 71 سنة، (الفئة العمرية الأكثر متابعة للتلفاز). فوجدوا أنه كلما قضينا وقتاً أكبر أمام التلفاز، كلما كنا أكثر عرضة للوفاة الناجمة عن السرطان، أمراض القلب والشرايين، الأنفلونزا، الالتهاب الرئوي، أمراض الكبد، مرض باركنسون، أو مرض السكري.

كما كشفت النتائج أيضاً عن زيادة خطر التفكير في الانتحار. مشاهدة التلفاز 7 ساعات يومياً يرفع من خطر الإصابة بهذه الأمراض بنسبة 47 بالمائة، و لكن حسب الباحثين فإن الخطر يمكن أن يبدأ من 3 إلى 4 ساعات مشاهدة في اليوم فقط.

الخمول الذي يسببه الجلوس ومشاهدة التلفاز يمكن أن يؤثر على صحتنا بشكل مباشر وسلبي. الخمول هو مؤشر على قلة النشاط البدني بشكل عام الامر الذي ينعكس سلباً على الصحة.