دراسة: البواسير تسبب الأنيميا

أثبتت الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة أن البواسير من الأمراض المزعجة التي تسبب الكثير من الأعراض والمضاعفات المزمنة ومن أشهرها الإصابة بفقر الدم الحاد والأنيميا الشديدة.

واكدت الدراسات أن مرض البواسير قد يسبب الإصابة بالأنيميا وفقر الدم الشديد نتيجة لحدوث النزيف الشرجي الداخلي والخارجي من الأوردة الدموية المنتفخة والمتكونة من البواسير. والبواسير هي مجموعة من الانتفاخات الدموية أو الأوردة أو الدوالي التي تصيب خلايا الأوعية الدموية داخل منطقة الشرج والمستقيم. تنقسم البواسير إلى نوعين، بواسير داخلية وبواسير خارجية. البواسير الداخلية تحدث داخل منطقة فتحة الشرج والمستقيم وتكون عبارة عن أوردة متدلية داخلية تسبب تورمات وانتفاخات وجلطات ونزيف دموي شديد مع البراز والبول بشكل دائم. يصاب المريض عادة بفقر دم شديد وأنيميا حادة، نتيجة هذا النزيف. أما البواسير الخارجية فهي عبارة عن ظهور هذه الأوردة المتدلية ولكن خارج فتحة الشرج وقد تسبب نفس الأعراض والمضاعفات. ومع حدوث النزيف بشكل مستمر، فإن هذا يسبب نقصًا فى نسبة الهيموجلوبين وعدد كرات الدم الحمراء السليمة المسئولة عن نقل الأكسجين لكافة أنحاء الجسم.

أشارت الدراسات أيضًا إلى أن هناك عدة أسباب للإصابة بمرض البواسير من أهمها تناول الأطعمة الغنية بالبهارات والتوابل الحارة مثل الشطة الحارة والكاتشب والفلفل. كذلك عدم تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية والتي تساعد على تليين المعدة وترطيبها وجعلها قادرة على تسهيل عملية الهضم والإخراج. من مسببات مرض البواسير أيضا إصابة الجسم بعدة أمراض مزمنة مثل تليف الكبد والفشل الكلوي والأمراض السرطانية وأمراض الجهاز الهضمي مثل الإمساك وعسر الهضم.

وينبغي استشارة الطبيب المختص على الفور واتباع تعليماته. يجب كذلك تناول الأدوية المضادة لهذا المرض مع تناول الأطعمة والأعشاب الطبيعية التي تساعد على العلاج من مرض البواسير. من أهم هذه الأطعمة الباذنجان وبذور الكتان وثمار فاكهة الموز والتين. جميع هذه الأطعمة غنية بالألياف الغذائية والحديد.