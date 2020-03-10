دراسة: التانجو يساعد في علاج الشلل الرعاش

كشفت مجموعة من الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة مؤخراً ان رقصة التانجو الأرجنتينية يمكن ان يكون لها آثار فعالة على محاربة حالات الاكتئاب الحادة وعلاج مرض الشلل الرعاش.

ففي دراسة جديدة أجريت بمعهد ومستشفى الأمراض العصبية بجامعة ماكجيل تبين أن التانجو يساهم بنسبة كبيرة في علاج أمراض الاكتئاب المزمن ومعالجة مرض الشلل الرعاش، وأثبتت الدراسة ذلك بعد أن ألقت النظر على التغيرات في القدرات الحركة بعد دراسة التانجو لمدة 12 أسبوع.

شارك في الدراسة أربعون رجلاً وامرأة يعانون من مرض الشلل الرعاش دون معرفة السبب وقاموا بالمشاركة في فصول رقص التانجو الأرجنتيني وقام اثنان من أهم مدربي رقصة التانجو المحترفين بتدريبهم لرقصات التانجو لعدة أسابيع ثم ظهرت النتائج الخاصة بالدراسة وقال الباحثين أن هؤلاء الاشخاص الذين يعانون من مرض الشلل الرعاش والذين تدربوا على رقصة التانجو الأرجنتيني تم شفائهم على الفور، وهنا ظهرت نتائج الدراسة التي أشارت بأن الموسيقى التي يتم تشغيلها أثناء رقصة التانجو الأرجنتيني ساهمت بشكل كبير في معالجة مرض الشلل الرعاش والحد من الشعور بالاكتئاب الحاد .

أشارت الدراسة إلى أن الحركات التي تعتمدها رقصة التانجو الأرجنتيني مثل التحرك للخلف والأمام بشكل متوازن هي السبب الأساسي في تأثير رقصة التانجو على مرضى الشلل الرعاش وخاصة الذين يعانون من عدم القدرة على المشي، وللذين يعانون من التجمد في الحركة والسقوط إلى الوراء، كما أن الدراسة أكدت أن رقص التانجو بشكل يومي يساهم بنسبة كبيرة في التخلص من الطاقة السلبية التي يشعر بها الإنسان من أهمها حالات الاكتئاب الحادة والمزمنة.