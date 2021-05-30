دراسة: التعليم المبكر يؤثر سيئاً على الأطفال

يعد إرسال الأطفال إلى المدرسة علامة فارقة يتطلع إليها جميع الآباء. هذه هي المرة الأولى التي يخطو فيها طفلهم الصغير إلى العالم الحقيقي لتعلم مهارات الحياة الأساسية التي تعدهم للتعليم الرسمي والمستقبل...

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بينما يعتقد معظمنا أنه لا يوجد وقت صحيح أو خاطئ لتسجيل الأطفال في الحضانة إذا كان طفلك مستعدًا لذلك ، فإن الخبراء لا يتفقون معه حقًا.

وفقًا للدراسة ، حتى لو كان طفلك موهوبًا وسريع التعلم، فإن إرساله إلى المدرسة مبكرًا جدًا يمكن أن يكون مرهقًا على صحته العقلية. إن الرغبة في إرسال أطفالك إلى مرحلة ما قبل المدرسة أمر مفهوم ، ولكن من الأفضل انتظار الوقت المناسب من أجل الصحة العقلية لطفلك الصغير.

إرسال الأطفال إلى المدرسة مبكرًا أمر ضار

يوصي الباحثون في الدراسة الجديدة الآباء بمراعاة عمر أطفالهم مع أقرانهم في رياض الأطفال. يمكن أن يؤثر الاختلاف الكبير على صحة طفلك العقلية. وفقًا لدراسة جديدة ، فإن الأطفال الأصغر سنًا من أقرانهم (أقرب إلى الحد الأدنى للسن المحدد لبدء المدرسة) يميلون إلى الأداء الضعيف في الفصل ويتطلبون اهتمامًا خاصًا أكثر من زملائهم في الفصل. كشفت الدراسة التي أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة إكستر في إنجلترا أن بدء الدراسة في وقت مبكر جدًا قد يؤثر على صحة طفلك العقلية.

الدراسة

بالنسبة للدراسة ، استخدم فريق الباحثين البيانات التي تم جمعها من دراسة موجودة تسمى "دراسة دعم المعلمين والأطفال في المدارس" (دراسة STCS). أجريت هذه الدراسة على 2،075 من طلاب المدارس الابتدائية (من سن الخامسة حتى التاسعة) من 80 مدرسة مختلفة في ديفون بإنجلترا. تضمنت الدراسة سلسلة من الاستبيانات التي طُرحت من أولياء الأمور والمعلمين والتي ساعدت الفريق على تقييم نوبات المشاعر السلبية التي يمر بها الأطفال مثل القلق والخوف ، ووجود علاقات أضعف مع أقرانهم ، والمشكلات السلوكية والتركيز.

النتيجة

في نهاية الدراسة ، تم التوصل إلى أن الأطفال الأصغر سنًا كانوا أكثر عرضة لسوء الصحة العقلية مقارنة بأقرانهم. قد يكون ذلك لأن مواكبة الأقران الأكبر سنًا قد تكون مرهقة بعض الشيء في سن مبكرة. كانت المشكلة مهيمنة بشكل خاص على الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم وأولئك الذين ولدوا قبل الأوان. يمكن أن تعطي هذه النتيجة بعض الأفكار للآباء فيما يتعلق بموعد تسجيل الطفل في بيئة تعليمية رسمية غير ضارة بصحتهم.

السن المناسب

يعتقد معظم الناس أنه كلما أرسلوا أطفالهم إلى المدرسة مبكرًا كان ذلك أفضل لهم. وفقًا للخبراء ، تعد 3 سنوات عمرًا مثاليًا للأطفال لبدء دراستهم. ومع ذلك ، هناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها قبل إرسال طفلك الصغير إلى المدرسة:

1. يجب أن يكونوا مدربين على استخدام المرحاض.

2. يمكنهم الجلوس لفترات قصيرة.

3. يمكنهم قضاء بعض الوقت بعيدًا عن والديهم.

4. يمكنهم إيصال احتياجاتهم والاستماع إلى الآخرين.

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