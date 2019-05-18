دراسة: الشاي الساخن قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

لا شك أن الشاي مشروب شعبي وشائع في جميع أنحاء العالم. كلنا نحب الاستمتاع بفنجان دافئ من الشاي، سواء كان في الصيف أو الشتاء. حتى ان الكثير منا لا يستطيع انتظار أن يبرد كوب الشاي قليلا قبل شُربه، وفي هذا يقول الخبراء بأن عشاق الشاي الذين لا يتركون مشروبهم يبرد قليلاً يمكن أن يكونوا عرضة للإصابة بسرطان المريء.

لماذا الشاي الساخن ضار؟

كشفت دراسة استمرت لعقد من الزمن ونشرت في المجلة الدولية للسرطان أن الأشخاص الذين يشربون الكثير من الشاي ويفضلونه ساخنا جدًا – قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة بخطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية المريئي مقارنة بالذين تناولوا الشاي الدافئ.

وأوضحت الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن تناول أي مشروب ساخن تصل حرارته الى اكثر من 65 درجة مئوية قد يسبب السرطان للإنسان.

ما هو سرطان المريء؟

يعد سرطان المريء ، المعروف أيضًا باسم سرطان الخلايا الحرشفية ، من أخطر أنواع السرطان والسادس على قائمة السرطان المسبب للوفيات في جميع أنحاء العالم. ويحدث في المريء - الأنبوب الطويل المجوف الذي يصل الحلق بالمعدة.

الدراسة:

نُشرت الدراسة في المجلة الدولية للسرطان وشارك بها حوالي 50000 شخص يعيشون في مقاطعة جولستان في شمال شرق إيران. تم اختيار هذه المنطقة للدراسة حيث يعاني عدد كبير من الأشخاص المقيمين هناك من مشكلة سرطان المريء ، ومن المثير للاهتمام أنهم يشربون ما معدله 1.100 مليلتر (حوالي 37 أونصة) من الشاي الأسود يوميًا.

في الدراسة التي بدأت في عام 2003 واختتمت عام 2017 ، جمع الباحثون معلومات حول تفضيلات درجة حرارة الشاي. بحلول عام 2017 ، وجد أن ما يقرب من 317 من جميع الأشخاص أصيبوا بسرطان الخلايا الحرشفية المريئي.

أخذ الباحثون بعين الاعتبار عوامل أخرى مثل استهلاك التبغ والكحول والأفيون أثناء الدراسة. على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من البحوث في هذا الشأن.

النتيجة:

يشير البحث إلى أنه على الرغم من أن الشاي الأسود والأخضر يحتويان على مضادات الأكسدة ، إلا أن هناك مركبات أخرى غير معروفة في الشاي يمكن أن تكون ضارة للجسم عند استهلاكها بدرجة حرارة عالية. لذا ، دع الشاي يبرد لفترة من الوقت قبل تناوله.