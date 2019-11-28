دراسة: الصابون المضاد للبكتيريا قد يضر أكثر مما ينفع

كلنا نحاول شراء أفضل صابون لليدين للحفاظ على أنفسنا وعائلتنا من الجراثيم. وعندما يزداد موسم البرد والانفلونزا ، نصبح أكثر حذراً وقد نختار صابون مضاد للجراثيم للحفاظ على أنفسنا.

لكن تبين أن الصابون المضاد للبكتيريا ليس أفضل من الصابون العادي وقد يحتوي على مواد كيميائية ضارة. هذا هو السبب في أن جمعية الغذاء والدواء طلبت مؤخراً من المصانع إعطاء بيانات توضح سلامة وفعالية الصابون المضاد للبكتيريا.

ماذا تعني التسمية المضادة للبكتيريا؟

إذا تم تصنيف المنتج على أنه مضاد للجراثيم ، فهذا يعني أنه يحتوي على عامل محدد يمكنه قتل البكتيريا. هذه المادة الكيميائية في معظم الحالات تدعى التريكلوسان أيضًا باسم التريكلوكربان. يقول الخبراء إن جميع أنواع الصابون تقتل الجراثيم وليس فقط تلك التي تحتوي على هذه المكونات لأن الصابون مضاد للبكتيريا بالفعل ولا يحتاج إلى أي شيء إضافي. المادة الإضافية المضادة للميكروبات في الصابون يمكن أن تضر أكثر مما تنفع.

والآن تطلب إدارة الغذاء والدواء من شركات صناعة الصابون المضاد للبكتيريا إثبات أن هذه الصابون آمنة وأفضل. وفقًا لإدارة الأغذية والعقاقير ، يحذر الخبراء من المخاطر المحتملة لهذه المواد الكيميائية الضارة في الصابون المضاد للبكتيريا.

الدراسة

لقد وجدت الدراسة المعملية أن هذه المواد الكيميائية تعمل كمضادات الغدد الصماء (تقاطع طريقة عمل الهرمونات) ويمكن أن تؤدي إلى مقاومة المضادات الحيوية. أجريت الدراسة على الفئران ولحد الآن لا يوجد دليل واضح على التأثير على البشر.

النتيجة:

قم باستخدام الصابون العادي الذي لا يحتوي على أي مواد كيميائية مضادة للبكتيريا. وكن حذرًا ولا تشتري المنتجات التي لا تذكر المكونات بوضوح.