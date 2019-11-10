دراسة: الطفل الوحيد 7 مرات أكثر عرضة للإصابة بالسمنة

نعلم جميعًا أن الطفل الوحيد يكون في أغلب الأحيان أكثر دللًا من العائلة التي ليس بها أشقاء. الآن أضاف الباحثون زاوية أخرى إليها. وفقًا لهؤلاء الأطفال ، فإن الأهل الذين لديهم طفل وحيد هم أكثر عرضة لعلاج طفل مصاب بالسمنة لأن الأطفال الذين ليس لديهم أخوة قد يكونون أكثر عرضة لخطر زيادة الوزن من أولئك الذين لديهم أخوة وأخوات.

كشفت نتائج الدراسة أن الأسر التي لديها أكثر من طفل تميل إلى اتخاذ قرارات صحية أكثر من الأسر التي لديها طفل واحد. وأضافت الدراسة التي نشرت في مجلة التثقيف والسلوك في مجال التغذية ، أن هذا النوع من السمنة ممكن أن يكون أكثر شيوعًا بين الشباب سبع مرات.

وقالت مؤلفة الدراسة تشيلسي ل. كراشت من جامعة أوكلاهوما بالولايات المتحدة: "سلوكيات وأنماط الأكل الصحي قد تنتج عن تغييرات على مستوى الأسرة بدلاً من التعرض للأقران ، لأن التعرض للأقران موجود أيضًا في الرعاية البعيدة عن المنزل".

كجزء من الدراسة ، قام الباحثون بتحليل البيانات من سجلات الطعام اليومية التي تحتفظ بها الأمهات على مدار ثلاثة أيام - يومين في الأسبوع ويوم عطلة نهاية أسبوع واحد. احتفظ المعلمون بالسجلات بالوكالة عن أي طعام يتناوله الأطفال أثناء المدرسة.

أكملت الأمهات أيضًا استبيان التغذية العائلية والنشاط البدني لتقييم سلوك الأسرة المعتاد في تناول الطعام مثل اختيار الطعام والشراب.

فوجد الباحثون أن الأطفال الوحيدون ، الذين اشار الباحثون إليهم بعبارة "مفرد" ، كان لديهم ممارسات اكل عائلية غير صحية، وخيارات مشروبات غير صحية ، وفي إجمالي مؤشر تناول طعام صحي لعام 2010 ، حصلوا على أقل من ثلاثة من أصل 12 مجالًا تم قياسها بها.

ولم تشمل النتائج عادات الأكل لديهم فقط ، فقد وجد الباحثون أيضًا أن هؤلاء الأطفال لديهم درجات منخفضة بشكل كبير خلال أيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع ، وفي المتوسط ​​، مما يشير إلى وجود اختلافات فردية وجماعية في أنماط الأكل بين المجموعتين.

ووجد الباحثون أن أمهات الأطفال "المفرد" كن أكثر عرضة للسمنة أنفسهن. علاوة على ذلك ، كان لدى مؤشر كتلة الجسم الأم صلة أقوى بكثير بنسب مؤشر كتلة الجسم عند الأطفال ونسبة محيط الخصر من حالة المفرد.

لم يساهم مؤشر كتلة الجسم الأمهات بشكل كبير في أنماط الأكل بشكل عام ولكنه ساهم في السعرات الحرارية الفارغة.

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