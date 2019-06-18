دراسة: المواقع الإباحية يمكن أن تدمر التجربة الجنسية للنساء

أثبتت دراسة جديدة أن مشاهدة الأفلام الإباحية تحرض على عدم الأمان المرتبط بالمظهر الخارجي عند النساء. ومثل هذه المخاوف لا تؤثر سلبا على الإثارة فقط ولكنها تقلل من اهتمام النساء بممارسة الجنس مع الشريك.

نُشرت الدراسة في مجلة "صحة المرأة" واستكشف العلاقة بين مشاهدة النساء والرجال للمواقع الاباحية وكيفية تأثيرها على التجربة الجنسية.

وفقًا للدراسة ، يمكن أن يؤدي التفكير في المواد الإباحية أثناء الاتصال الجنسي مع الشريكة يمكن أن يؤدي إلى إثارة الشعور بانعدام الأمن بشأن المظهر الخارجي وبالتالي تقليل مستوى التمتع به أثناء ممارسة الجنس.

تقول سوزان ج. كورنشتاين من جامعة فرجينيا كومنولث في الولايات المتحدة "أظهر الباحثون فرقًا واضحًا بين دور المواد الإباحية في التجارب الجنسية للنساء مقارنة بالرجال".

قام فريق البحث باستطلاع 706 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و 29 عامًا في الولايات المتحدة ، وربطت بين مشاهدة المواد الإباحية والتفضيلات الجنسية والتجارب والاهتمامات.