دراسة: النساء العاملات يعشن حياة أطول وعمرًا أفضل!

يقال بأن تقدم المجتمع يقاس من خلال درجة التقدم الذي حققته النساء". واليوم ، سيكون نستطيع ان نقول أن النساء تقدمن في جميع المجالات تقريباً. من الفضاء إلى المطبخ ، الى المختبرات الى علاج الأمراض إلى بناء جسور الدبلوماسية ، المرأة العاملة جعلت وجودها محسوسا في أبعاد متعددة. ومع تنوع أدوارها كرائدة أعمال أو قائدة ، حققت المرأة العاملة حقًا الإنصاف في لقب "تعدد المهام". نحن نوافق على أن الموازنة بين المنزل والمكتب ليست سهلة ولا شك في أنها قد تترك الكثير من النساء العاملات متعبات ولكن هناك خبر سار لجميع النساء العاملات - وفقًا لبحث جديد النساء العاملات خلال السنوات الأولى من حياتهن يتمتعن بصحة وسعادة أفضل بمجرد بلوغهم سن الانسحاب من العمل.

النساء العاملات يتمتعن بصحة أفضل

قام المسح الذي امتد لستة وثلاثين عامًا ، والذي بدأ عام 1967 ، بتحليل 5،100 امرأة عاملة تتراوح أعمارهن بين 30 و 44 عامًا ودرسن تقدمهن المهني والشخصي ، وصحتهن البدنية والعقلية وعوامل أخرى حتى بلغن 66 عامًا. زعمت نتائج الاستطلاع أن النساء اللاتي عملن وكسبن بشكل مستمر لمدة 20 عامًا خلال فترة الشباب أظهرن تدهورًا أو تعقيدًا في الصحة البدنية أقل مع تقدمهن في السن مقارنة بالنساء اللاتي لم يعملن، على سبيل المثال ، ربات البيوت.

المرأة العاملة أقل عرضة للاكتئاب

وفقاً للبحث الذي أجراه معهد ماكس بلانك للبحوث الديموغرافية في ألمانيا ، لا تتمتع النساء العاملات بصحة أفضل فقط بعد التقاعد من العمل ولكنهن أقل عرضة للاكتئاب مقارنة بنظرائهن غير العاملات. نُشر تقرير الدراسة في مجلة ديموغرافيا ، حيث نُقل عن عالِمة البحث جنيفر كابوتو قولها: "إن العديد من النساء في هذه الدراسة ذهبن إلى العمل في المجالات المنخفضة أو التي يهيمن عليها الذكور تقليديًا. ولكن على الرغم من هذه الظروف الأقل إنصافًا ، إلا أنهن كن أكثر صحة لاحقاً من النساء اللاتي لم يعملن خارج المنزل ".

تجربة العمل السلبية

كما حللت الدراسة تأثير التجربة السلبية للعمل على النساء العاملات ولم تكن مفاجأة عندما خلص الباحثون إلى أنها أثرت على صحة المرأة. فالنساء اللاتي تعرضن للتمييز في مكان العمل قلن إنهن يتمتعن بقدر أقل من الرضا الوظيفي ، ولم يشعرن بالالتزام بعملهن كما تدهورت صحتهن البدنية والعقلية مع تقدمهن في العمر.