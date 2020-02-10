دراسة: النوم للحصول على بشرة أفضل

قلة النوم تؤثر على رطوبة البشرة ومستويات الحموضة ، مما يجعل بشرتك جافة . للجفاف تأثيران: الأول ، أنه يؤدي إلى تفاقم بعض الأمراض الجلدية مثل حب الشباب والالتهاب والاحمرار. ثانياً ، له تأثير جمالي ، أي يعمل على تثبيت عملية الشيخوخة ، حيث يفقد الجلد الجاف مرونته بشكل أسرع مما يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة.

خذ غفوة لصحة جلدك

يمكن أن تكون العلاقة بين صحة الجلد وقلة النوم ذات الجودة حلقة مفرغة ، وفقًا لبحث حديث نُشر في مجلة Clinics in Dermatology يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى زيادة هرمونات التوتر مثل الكورتيزول في الجسم مما يزيد من شدة الأمراض الجلدية الالتهابية. هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الحكة ، والتي يمكن أن تعطل النوم أكثر. مع استمرار الحلقة المفرغة ، تتفاقم حالات الجلد ونوعية النوم معًا.

على المدى الطويل ، يمكن للنوم المناسب فقط أن يساعد في تحسين صحة البشرة. ومع ذلك ، على المدى القصير ، يمكنك محاولة إدارة الآثار الجانبية لضعف النوم. عن طريق اتباع روتين علاج للبشرة الجافة مثل التقشير والترطيب والتلطيف- وهي الخطوة الأكثر أهمية هي الترطيب.

ينصح باستخدام مرطب مناسب لنوع بشرتك. يمكنك أيضًا الحصول على علاجات مساعدة لتحسين ترطيب الجلد من الداخل. إذا كانت المشكلة حادة ، استشر طبيب الأمراض الجلدية.

وتذكر أن الإفراط في النوم ، قد يؤدي أيضًا إلى تحطم خلايا جلدك بسرعة ويؤدي إلى جفاف الجلد. في كثير من الحالات ، قد يؤدي ذلك إلى نفس مشاكل قلة النوم.

يحتاج معظم البالغين الأصحاء من 6 إلى 7 ساعات على الأقل من النوم. مع تقدمك في العمر ، قد تنام أقل، لكن النوم لمدة 6 ساعات ونصف أمر ضروري للجميع.