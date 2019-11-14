دراسة بريطانية تتوقع أوقات وأيام الولادة الطبيعية

وفقًا لدراسة اجرتها جامعة لندن، فإن معظم عمليات الولادة الطبيعية تتم كل أسبوع من الساعة 12 صباحًا إلى الساعة 6 صباحًا ، بينما تبلغ ذروة الولادة الطبيعية حوالي الساعة 4 صباحًا.

الدراسة

لإجراء الدراسة ، قام الباحثون بجمع بيانات أكثر من خمسة ملايين امرأة ، أنجبن على مدى فترة 10 سنوات. وكشفت البيانات أن ما يقرب من نصف النساء يلدن في منتصف الليل في أيام الأسبوع.

وقد وجدت الدراسة أن 28.5 بالمائة فقط من الولادات حدثت بين الساعة 9 صباحًا و 5 مساءً في أيام الأسبوع ، في حين أن حوالي 71 بالمائة من الولادات حدثت خارج هذه الساعات في عطلات نهاية الأسبوع.

لذلك ، ما لم تكن تخطط للذهاب لقسم الولادة القيصرية ، فهناك فرصة كبيرة لأن يقرر جنينك ازعاجك في الساعات الأولى من الصباح. جهزي نفسك عقلياً للذهاب بسرعة إلى المستشفى في منتصف الليل.