دراسة تكتشف متوسط ​​حجم القضيب القياسي

هل مقاسك طبيعي؟ لا ، نحن لا نتحدث عن مقاس ملابسك. إذا كنت رجلاً وتعيش حياة جنسياً نشيطة ، فلا شك أنك سألتها نفسك: هل طول قضيبي طبيعي؟ تعالوا لنعرف الإجابة

متوسط ​​حجم القضيب

بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء الذين أرادوا دائمًا معرفة متوسط ​​طول القضيب القياسي ، نود أن نعلمكم أن هناك انحرافًا طفيفًا بين ما يعتقده الرجال "طبيعي" وما قد يكون "متوسط" أيضًا.

إحصائيًا ، لدى معظم الرجال قضيب عادي وتظهر الدراسات الحديثة الآن أن حجم القضيب ، في المتوسط ​​، ليس كبيرًا بما يكفي كما يظن الرجال.

هل حجم القضيب مهم حقًا؟

حجم القضيب هو مصدر قلق مشترك لجميع الرجال. من التوقعات غير الواقعية التي تحددها صناعات الأفلام الاباحية إلى مجرد التباهي البسيط الذي يقوم به الرجال على سبيل المزاح ، يمكن للعديد من العوامل أن تساهم في القلق الذي يحدث عندما تعتقد أن قضيبك أصغر من المتوسط. ومع ذلك ، فإن الحقيقة ليست بعيدة عن هذا.

على الرغم من أن حجم القضيب يعتمد على العديد من العوامل التشريحية ، إلا أن الهرج حوله يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك الجنسية ، ويضيف إلى أعراض اضطراب التشوه الجسمي لدى الرجال من جميع الأعمار ويخلق إدراكًا مشوهًا لما هو "طبيعي" بالفعل.

الدراسة

في عام 2015 أجريت دراسة ضمت ما يقرب من 1521 رجلا ومقارنة إحصاءات حول طول ومقاس القضيب ، بوضعية الاسترخاء والانتصاب الكامل. كما تبين ، عندما يكون الحجم منتصباً تمامًا ، يقع متوسط ​​حجم القضيب ما بين 4-6 بوصات ، ويبلغ الطول الشائع 5.16 بوصة ، مع محيط يبلغ حوالي 4.5 بوصات.

ووجدت الدراسة أيضًا أن متوسط ​​طول القضيب قد تباين من بلد إلى آخر ، مع ارتفاع الارقام في بولندا وأستراليا وألمانيا ، حيث بلغ متوسط ​​القضيب حوالي 6.14 بوصة.

وقد وجد أيضًا أن المشاركين في الدراسة بالغوا في تقدير حجم القضيب المتوسط ​​بحوالي نصف بوصة إلى بوصة واحدة.

نراهن أن هذا لم يكن شيئًا كنت تتوقعه بالفعل!

الحد الأدنى

بغض النظر عن حجم قضيبك، إذا كنت قادرا على إرضاء شريكتك ، فهذا يكفي.